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Revisione auto Ue, in arrivo controlli più severi: cosa cambia

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©IPA/Fotogramma

La riforma europea introduce controlli più approfonditi su Adas, sistemi digitali e componenti dei veicoli elettrificati. Rafforzato anche il monitoraggio ambientale, con verifiche severe su emissioni e obbligo di effettuare i richiami di sicurezza

La Commissione europea ha varato nuove norme per la revisione periodica dei veicoli: gli Adas saranno oggetto di controlli specifici così come verranno stabilite verifiche dedicate ai modelli elettrici e ibridi. In arrivo anche controlli più severi su NOx e particolato.

Controllo sistematico degli Adas

Uno dei cardini della riforma riguarda l'integrazione sistematica dei sistemi elettronici di sicurezza (Adas) nei controlli obbligatori. Finora monitorati solo in parte, questi dispositivi saranno oggetto di verifiche più dettagliate: dalla frenata automatica d'emergenza al funzionamento degli airbag, dai sistemi di assistenza alla guida all'integrità dei sensori elettronici. Le vetture moderne dipendono da un'architettura digitale basata su centraline, radar e telecamere in costante comunicazione. La revisione diventerà quindi una diagnosi completa dei sistemi digitali di sicurezza, richiedendo ai centri di controllo strumenti avanzati e competenze tecniche in grado di dialogare con il software di bordo.

Standard dedicati alla mobilità elettrica

La crescita della mobilità elettrica e ibrida impone controlli specifici per i sistemi ad alta tensione e per la sicurezza degli impianti elettrificati. Particolare attenzione sarà riservata ai componenti elettrici e ai software di gestione della batteria (BMS), essenziali per garantire affidabilità e durata del veicolo. L'introduzione di procedure più complesse potrebbe comportare un aumento dei costi per gli utenti, dovuto all'impiego di apparecchiature diagnostiche avanzate e alla necessaria specializzazione degli operatori. L'obiettivo è preservare nel tempo l'efficienza e la sicurezza dei veicoli elettrificati.

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Maggiore rigore ambientale 

Il pacchetto normativo rafforza anche i controlli sulle emissioni, con particolare attenzione per ossidi di azoto (NOx) e il particolato. Bruxelles punta a garantire che i veicoli continuino a rispettare i parametri ecologici originari, contrastando malfunzionamenti o manomissioni dei sistemi anti-inquinamento e contribuendo alla qualità dell'aria urbana.

Verifica obbligatoria dei richiami di sicurezza 

La revisione sarà inoltre collegata ai richiami di sicurezza emessi dai costruttori. Durante i controlli verrà verificato che gli interventi obbligatori siano stati eseguiti: in caso contrario, il veicolo non potrà superare la revisione e non potrà circolare fino alla risoluzione del problema. La misura mira a ridurre il numero di automobili con difetti noti ma non sanati.

Nessun obbligo di revisione annuale per i veicoli più datati

La proposta di rendere annuale la revisione per le auto con più di dieci anni non è stata accolta. La frequenza attuale dei controlli è stata mantenuta per non gravare sulle finanze degli automobilisti e delle piccole imprese.

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