Toyota Bz4x Touring, il suv elettrico per famiglie e fuoristrada

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Toyota Bz4x Touring, prezzo e dimensioni: la prova del suv elettrico

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Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Primo test drive al volante della versione a passo lungo del suv elettrico del marchio giapponese. Il modello a ruote alte è pensato per confort e versatilità, sia per lunghi viaggi grazie ad un’autonomia fino a 591 km che per la guida in fuoristrada grazie alla versione a trazione integrale. Due allestimenti e prezzo a partire da 46.500 euro in caso di permuta. Ecco la prova di nuova Toyota Bz4x Touring sulle strade della Slovenia

Progettato per andare ovunque, in tutte le condizioni e soprattutto con tutta la famiglia. Toyota Bz4x Touring amplia ulteriormente la gamma di elettriche del marchio giapponese, con questo nuovo modello che punta proprio su versatilità e prestazioni che strizzano l’occhio al mondo fuoristrada.

Come cambia il design

Rispetto alla versione standard, la declinazione Touring ha alcuni dettagli distintivi come il trattamento dei passaruota e i paraurti ridisegnati. Cambiano poi le dimensioni, con 4,83 metri di lunghezza che significano 14 cm in più rispetto a Bz4x tradizionale. Il design è da vero suv tourer, con le barre portatutto che accentuano questo aspetto.

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Gli interni e il bagagliaio di Toyota Bz4x Touring

La plancia mantiene l’impostazione degli ultimi modelli, con al centro il touch screen da 14’’ per l’infotainment e le due manopole per la regolazione del clima. Sul tunnel centrale il selettore delle modalità di marcia e i pulsanti per modalità di guida e off-road. Cresce anche e soprattutto la capacità di carico, con il bagagliaio che ora tocca i 669 litri che possono diventare 1.718 litri se si abbattono le sedute posteriori. Quasi il 50% in più rispetto al modello dal quale deriva, con anche l’altezza e la larghezza di carico che aumentano di 23 e 21 mm.

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Motore, batteria e autonomia

Toyota Bz4x Touring è equipaggiata con una batteria da 74,4 kWh con trazione anteriore o integrale. Nel primo caso il motore anteriore eroga 165 kW, 225 CV per un’autonomia fino a 591 km mentre nel secondo caso arriviamo a 280 kW, 380 CV e un range di percorrenza fino a 528 km. La ricarica di bordo è da 11 o 22 kW mentre la rapida fino a 150 kW, per passare dal 10 all’80% in 28 minuti. 

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Come va la nuova Toyota Bz4x Touring, la prova

La prova della nuova Toyota Bz4x Touring si è svolta sulle strade attorno al lago di Bled in Slovenia, un percorso misto con anche tratti Gravel e in off-road che ci ha permesso di saggiare le doti di questa vettura in diversi contesti. Lo schema sospensivo è stato rivisto per adattarsi a questa versione a passo lungo, con il baricentro basso che offre stabilità garantendo anche una risposta reattiva della vettura. Con l’X-Mode e la nuova modalità Snow la Bz4x Touring è pronta ad andare ovunque, garantendo persino una capacità di guado fino a 50 cm.

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Prezzo e allestimenti

Due gli allestimenti previsti, Icon e Premium, con prezzo a partire da 50.500 euro ma in caso di permuta già da 46.500 euro. La versione AWD invece ha un listino di 54.000 euro, con il costo che si abbassa a 50.000 euro in caso di permuta. Sviluppata per il Nord America ma anche per l’Europa, Bz4x Touring vuole essere una vettura moderna adatta alle esigenze di tutti i giorni, su strada ma non solo. 

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