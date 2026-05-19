Toyota Bz4x Touring, il suv elettrico per famiglie e fuoristrada

Primo test drive al volante della versione a passo lungo del suv elettrico del marchio giapponese. Il modello a ruote alte è pensato per confort e versatilità, sia per lunghi viaggi grazie ad un’autonomia fino a 591 km che per la guida in fuoristrada grazie alla versione a trazione integrale. Due allestimenti e prezzo a partire da 46.500 euro in caso di permuta. Ecco la prova di nuova Toyota Bz4x Touring sulle strade della Slovenia

Progettato per andare ovunque, in tutte le condizioni e soprattutto con tutta la famiglia. Toyota Bz4x Touring amplia ulteriormente la gamma di elettriche del marchio giapponese, con questo nuovo modello che punta proprio su versatilità e prestazioni che strizzano l’occhio al mondo fuoristrada.

Come cambia il design Rispetto alla versione standard, la declinazione Touring ha alcuni dettagli distintivi come il trattamento dei passaruota e i paraurti ridisegnati. Cambiano poi le dimensioni, con 4,83 metri di lunghezza che significano 14 cm in più rispetto a Bz4x tradizionale. Il design è da vero suv tourer, con le barre portatutto che accentuano questo aspetto. Approfondimento Auto, i modelli in uscita a maggio 2026: da Kia EV2 a Toyota C-HR+

Gli interni e il bagagliaio di Toyota Bz4x Touring La plancia mantiene l’impostazione degli ultimi modelli, con al centro il touch screen da 14’’ per l’infotainment e le due manopole per la regolazione del clima. Sul tunnel centrale il selettore delle modalità di marcia e i pulsanti per modalità di guida e off-road. Cresce anche e soprattutto la capacità di carico, con il bagagliaio che ora tocca i 669 litri che possono diventare 1.718 litri se si abbattono le sedute posteriori. Quasi il 50% in più rispetto al modello dal quale deriva, con anche l’altezza e la larghezza di carico che aumentano di 23 e 21 mm. Approfondimento Toyota Yaris Cross, il restyling debutta alla Milano Design Week 2026

Motore, batteria e autonomia Toyota Bz4x Touring è equipaggiata con una batteria da 74,4 kWh con trazione anteriore o integrale. Nel primo caso il motore anteriore eroga 165 kW, 225 CV per un’autonomia fino a 591 km mentre nel secondo caso arriviamo a 280 kW, 380 CV e un range di percorrenza fino a 528 km. La ricarica di bordo è da 11 o 22 kW mentre la rapida fino a 150 kW, per passare dal 10 all’80% in 28 minuti. Approfondimento Toyota Yaris, novità e caratteristiche della nuova generazione

Come va la nuova Toyota Bz4x Touring, la prova La prova della nuova Toyota Bz4x Touring si è svolta sulle strade attorno al lago di Bled in Slovenia, un percorso misto con anche tratti Gravel e in off-road che ci ha permesso di saggiare le doti di questa vettura in diversi contesti. Lo schema sospensivo è stato rivisto per adattarsi a questa versione a passo lungo, con il baricentro basso che offre stabilità garantendo anche una risposta reattiva della vettura. Con l’X-Mode e la nuova modalità Snow la Bz4x Touring è pronta ad andare ovunque, garantendo persino una capacità di guado fino a 50 cm. Approfondimento Toyota C-HR+, la prova del suv coupé elettrico: prezzo e allestimenti