Toyota C-HR+, la prova del suv coupé elettrico: prezzo e allestimenti

La prova su strada del nuovo suv elettrico del marchio giapponese, che riprende le forme di uno dei modelli di maggior successo della casa automobilistica nipponica ma si differenzia comunque sotto diversi aspetti, a partire dalla powertrain. Tre gli allestimenti disponibili e prezzo da 40.800 euro. Toyota C-HR+ è già in vendita con le prime consegne previste da maggio

Si dice che a volte i dettagli fanno la differenza. E in questo caso è proprio vero perché basta un “+” per cambiare radicalmente. Toyota C-HR+ non è infatti la versione elettrica di uno dei modelli più venduti del marchio giapponese ma una vettura a sé stante, centrale nelle strategie di elettrificazione per il brand.

Design moderno Le forme sono sempre quelle di un SUV ispirato alle coupé, con linee nette e ben definite. La silhouette mostra un tetto basso e filante, pur senza andare a compromettere gli spazi a bordo. Al frontale spicca la tipica firma luminosa “Hammer Head”, con nuovi fari LED e una sezione anteriore pulita come spesso accade per i veicoli elettrici. Approfondimento Auto ibride, i modelli full hybrid, mild hybrid e plug-in più attesi

Dimensioni maggiorate Ed è proprio questo “+” a fare la differenza: a bordo infatti c’è più spazio grazie alla piattaforma eTNGA nativa per le BEV, che offre una lunghezza di 4,53 metri e un passo di 2,75 metri, rispettivamente 17 e 11 cm in più rispetto alla C-HR tradizionale. Aumenta anche la capacità di carico, 416 litri, circa 50 litri in più, con uno spazio flessibile. Approfondimento Toyota RAV4 e C-HR: prezzo, allestimenti e motorizzazioni

Ambiente spazioso L’ambiente risulta dunque essere più spazioso, con la plancia dominata da uno schermo da 14’’ mentre dietro al volante c’è un quadro strumenti da 7’’. La configurazione è simile a quella di Bz4x anche se su C-HR+ ritroviamo alcune finiture esclusive e l’ampio uso di materiali riciclati. Abitabilità migliorata anche per i passeggeri posteriori che hanno 35 mm in più rispetto a C-HR. Approfondimento Toyota, anno record in Italia: è il primo marchio straniero

Gli interni di Toyota C-HR+

Motori, batteria e autonomia di Toyota C-HR+ La gamma di nuova Toyota C-HR+ è composta da due tagli batteria e tre livelli di potenza: 57,7 kWh, trazione anteriore e output di 123 kW e 77 kWh con powertrain da 165 o 252 kW, 343 CV. Quest’ultima versione rappresenta la più potente Toyota stradale se si escludono le versioni GR. L’autonomia varia così da 458 a 607 km. Il caricabatterie di bordo è da 11 kW, opzionale quello da 22 kW mentre in corrente continua si può ricaricare fino a 150 kW. In questo caso si passa dal 10 all'80% del range di percorrenza in 28 minuti. Approfondimento Toyota Italia è Top Employer per l'undicesimo anno

Come va Toyota C-HR+, la prova C-HR+ si dimostra agile e confortevole, con un spunto più che ottimale e una buona insonorizzazione dell’abitacolo grazie anche alla presenza dei doppi vetri. La piattaforma dedicata e il baricentro basso garantiscono poi una buona tenuta anche nelle curve affrontate a velocità più elevate riducendo al contempo anche rollio e beccheggio. La dinamica di guida risulta così essere coinvolgente, con una sensazione di leggerezza a velocità ridotte e di controllo quando si preme più forte sull’acceleratore. Ritroviamo anche quattro livelli di frenata rigenerativa che si possono attivare tramite le palette al volante anche se non c’è la modalità one-pedal. Approfondimento Toyota, nominato il nuovo Ceo

Toyota C-HR+