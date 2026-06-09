La vettura è nel cuore della strategia della casa tedesca che prevede al centro le vetture elettriche a batteria insieme però a motorizzazioni complementari, come richiesto dal pubblico. La iX5 Hydrogen ha bisogno di meno di 5 minuti per rifornirsi al completo e offre un'autonomia fino a 504 km. Potenza di 295 kW (401 CV) e accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi

Mobilità sostenibile con tutte le forme di motorizzazione. E' il credo di Bmw che nella sua sede milanese ha svelato tutti (o quasi) i dettagli della iX5 Hydrogen fuel cell. Dal 2028 sarà il primo modello a idrogeno realizzato in serie dal marchio bavarese, affiancando sulla stessa linea di produzione le varianti elettriche, ibride, benzina e diesel, grazie alla grande novità dell'integrazione dei serbatoi piatti nell'architettura del veicolo senza sacrificare lo spazio.

Non solo elettrico per la sostenibilità

"Le auto elettriche sono importanti e lo saranno, avranno un ruolo centrale per la decarbonizzazione", sottolinea Marisa Retter, product management di Bmw iX5 hydrogen, "ma per Bmw ci sono anche altre soluzioni, perché l'elettrico non è la risposta globale alle esigenze di tutti i clienti del mondo. Noi abbiamo un atteggiamento di apertura verso la tecnologia - aggiunge - e l'idrogeno può essere complementare all'elettrico per la sostenibilità".

Com'è la Bmw iX5 hydrogen fuel cell

X5 quindi godrà di 5 diverse propulsioni: benzina, diesel, plug-in hybrid, 100% elettrica e a idrogeno fuel cell (tecnologia a celle a combustibile). Queste ultime due hanno in comune la propulsione elettrica in due diverse forme, ma quella a idrogeno ha il vantaggio di potersi rifornire completamente in 5 minuti. Inoltre verrà introdotto il sistema di celle a combustibile di terza generazione, che garantirà maggiore efficienza con un ingombro ridotto del 25%.

"La vera novità sarà il serbatoio - aggiunge ancora Retter - che ospiterà l'idrogeno a una pressione di 700 bar che viene mandato verso il sistema delle celle a combustibile che, con l'aiuto dell'ossigeno dell'ambiente alimentano il motore elettrico producendo semplice vapore acqueo dallo scarico: si chiama "flat tank storage", un serbatoio piatto a 7 cilindri che potranno contenere un totale di 6 kg di idrogeno per circa 504 km di autonomia".

"Bmw iX5 è una macchina elettrica e si guida come tale", sottolinea Jurgen Guldner, general product manager hydrogen tech di Bmw group, "nelle nostre prove abbiamo ricevuto dal pubblico una risposta super positiva, perché se è vero che l'idrogeno non è efficiente quanto il full electric (pensiamo all'immissione diretta di elettricità ad esempio con le fonte rinnovabili come i pannelli solari), se guardiamo all'intero ciclo di vita le due tecnologie sono più che paragonabili. L'idrogeno in gas ha un vantaggio: permette di immagazzinare, stoccare e trasportare l'energia ottenuta da fonti rinnovabili"



L'infrastruttura

Da dove inizare? Anzitutto dall'infrastruttura. Nel Nord Italia oggi ci sono già 5 stazioni di rifornimento, che oggi servono principalmente le flotte aziendali di camion e mezzi pesanti, in questa fase iniziale il focus che può sostenere l' idrogeno come fonte di energia.

"L'idrogeno è complementare e non rivale dell’elettrico per contribuire alla decarbonizzazione", ribadisce Andrea Saccone, senior manager European & Governmental Affairs di Toyota Europa che ha illustrato le strategie della casa giapponese in tema di idrogeno.

"Ci vuole collaborazione tra di noi e anche e soprattutto della politica e del legislatore. E' importante confermare l'intenzione di avere una infrastruttura capillare in Europa", aggiunge Saccone. "Ora l'idrogeno è caro, ma servono sovvenzioni: ci vorrà qualche anno per il processo di "idrogenizzazione" per abbassare i costi e colmare il gap con altri tipi di carburanti. Oggi il costo si aggira sui 19€ al kg (quindi un pieno della iX5 ne costerebbe circa 120, ndr)".

"Bisogna fare in modo che le auto arrivino su strada e dimostrino che l'idrogeno sia la soluzione sostenibile", dice ancora Jurgen Guldner di Bmw. "Il traffico dei truck trainerà la diffusione dell’idrogeno", ribadisce.