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Economia circolare, Pirelli lancia tyre‑to‑tyre: riciclo di materiali in nuovi pneumatici

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Si tratta di un progetto europeo realizzato insieme a Pyrum, Synthos e BASF.  Dalla raccolta di pneumatici fuori uso in Germania e dagli scarti di produzione i materiali si trattano e trasformano in materie prime seconde che vengono reintrodotte nella produzione di nuovi pneumatici, garantendo i loro più alti standard di qualità e performance

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Da pneumatico a pneumatico. Pirelli, Pyrum, Synthos e BASF lanciano un’iniziativa congiunta di economia circolare “tyre-to-tyre” in Europa, promuovendo lo sviluppo di un ecosistema industriale volto ad aumentare l’utilizzo di materiali riciclati derivati da pneumatici a fine vita e di scarto.

Come funziona il processo

Il processo parte dalla raccolta di pneumatici fuori uso in Germania provenienti da alcuni punti vendita della rete Driver e dalle attività motorsport, oltre che dagli scarti di produzione raccolti presso lo stabilimento Pirelli di Breuberg. Questi materiali vengono trattati e trasfromati in materie prime seconde – tra cui gomma sintetica – certificate secondo lo schema ISCC PLUS. Tale certificazione garantisce la tracciabilità lungo l'intera catena del valore e consente di reintrodurre questi materiali circolari nella produzione di nuovi pneumatici Pirelli, garantendo i loro più alti standard di qualità e performance.

Le altre aziende coinvolte nel processo

Nell'ambito di questo processo, Pyrum converte i pneumatici fuori uso e di scarto attraverso un processo di pirolisi – la decomposizione termica dei materiali ad alta temperatura in assenza di ossigeno – ottenendo due materie prime seconde: recovered carbon black (rCB) e l'olio da pirolisi (TPO). Il recovered carbon black viene ulteriormente processato in termini di qualità e reintrodotto direttamente nella produzione europea di Pirelli, sostituendo in parte il carbon black vergine.

Parallelamente, l’olio da pirolisi viene fornito a BASF, dove viene impiegato insieme a materie prime di origine fossile nei processi produttivi di prodotti chimici quali butadiene e stirene. Attraverso un approccio mass balance, il contenuto riciclato viene attribuito ai prodotti Ccycled® certificati ISCC PLUS. Questi materiali circolari vengono quindi impiegati da Synthos per produrre gomma sintetica certificata ISCC PLUS destinata ad applicazioni ad alte prestazioni per pneumatici. Pirelli reintroduce successivamente questa gomma sintetica nei propri processi produttivi, completando così il ciclo.

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