Il marchio britannico ha svelato per la prima volta il nome della quinta vettura ad entrare nella line-up del brand e che in futuro prenderà il posto di Velar ed Evoque, destinate ad abbandonare il mercato. Maggiori informazioni verranno svelate nel corso dell’anno anche se il marchio inglese ha intanto mostrato i primi dettagli dell’abitacolo. Range Rover GT sarà un modello completamente elettrico ma sono previste anche versioni ibride

“La Range Rover GT ridefinirà il segmento delle gran turismo, offrendo un'eleganza, proporzioni e raffinatezza da gran turismo, perfette per i lunghi viaggi, e al contempo capacità che nessuna gran turismo convenzionale può eguagliare - ha spiegato Martin Limpert, Amministratore Delegato di Range Rover - Negli ultimi anni abbiamo lavorato ossessivamente sui fondamenti della formula GT, reinterpretandoli in modo sofisticato e inconfondibilmente Range Rover. Il risultato è la Range Rover più simile a un'auto, ma al contempo innegabilmente capace, mai creata, ora possibile grazie alla nostra architettura elettrificata EMA, che va a completare la nostra gamma di propulsori per offrire una serie completa di opzioni per ogni esigenza del cliente”.

C’è un nuovo modello nella gamma di Range Rover. Il brand inglese ha infatti annunciato l’arrivo di GT, nuova espressione del brand che rappresenta il quinto modello della line-up del marchio britannico. Il nuovo suv è stato mostrato con la livrea camouflage, quella tipica dei prototipi che ne cela ancora il design definitivo pur identificandone già le forme anche se sono stati mostrati gli interni. Nel corso dell’anno poi arriveranno ulteriori dettagli sulla nuova Range Rover GT.

Primi dettagli sugli interni

Gli interni di Range Rover GT sono minimalisti, con una cura particolare per le proporzioni e la purezza delle forme che vanno così a creare un ambiente sobrio e moderno. Spicca il nuovo design a schermo singolo, con il display del quadro strumenti più sottile e rialzato rispetto al classico cluster integrato che abbiamo imparato a conoscere sugli altri modelli del marchio britannico. Al centro un vero e proprio tunnel si collega al bracciolo mentre la plancia con andamento orizzontale nasconde una bocchetta di ventilazione a tutta larghezza. Le finiture sono realizzate in un pregiato tessuto intrecciato.

Test su strada

I prototipi di Range Rover GT sono impegnati su strada per i test finali, con la classica livrea camouflage con la quale il nuovo modello è stato mostrato per la prima volta. Le coperture mimetiche sono state progettate dai designer del marchio e sono ispirate al paesaggio che circonda Gaydon, sede dei team creativi e ingegneristici di Range Rover. Questa livrea mimetica utilizza infatti i contorni topografici locali come base per un motivo dorato sinuoso che evoca il carattere da gran turismo del veicolo e il senso del viaggio. Range Rover GT affiancherà così nella nuova gamma del marchio britannico Range Rover Electric e Range Rover Sport Electric.