Range Rover SV Intrepid, anima sportiva e dettagli artigianali

Il marchio inglese continua ad evolvere il concetto di fuoristrada di lusso con i modelli della divisione SV, la Special Vehicles. La nuova Range Rover SV Intrepid, in particolare, sposta ancora più in alto l’asticella in fatto di personalizzazione e materiali pregiati. Inoltre, grazie alle prestazioni più che notevoli e all’elevatissima comodità di bordo, unisce dinamismo e confort per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi
Lusso e ricercatezza all’inglese unite a capacità in fuoristrada fuori dal comune. Range Rover è sempre stata capace di incarnare al meglio questi aspetti, realizzando vetture rifinite in maniera unica, in grado di unire il confort ma anche la possibilità di andare praticamente ovunque. Mezzo secolo fa il marchio inglese ha portato su strada tutto questo grazie al primo fuoristrada di lusso e a distanza di 50 anni continua ad evolvere questo concetto grazie ai modelli Range Rover che grazie alla divisione SV, la Special Vehicles, si arricchiscono di versioni in grado di esprimere il meglio del british luxury.
La nuova Range Rover SV Intrepid
Ne è un esempio la nuova Range Rover SV Intrepid che insieme alle versioni bespoke Black e Serenity sposta ancora più in alto l’asticella in fatto di personalizzazione e materiali pregiati. Questa nuova declinazione del suv britannico è caratterizzata da una speciale livrea in Sunrise Copper, con trattamento satinato e dettagli in nero che cauterizzano diversi elementi degli esterni. Sul bagagliaio, che ha il portellone a due elementi, spicca il badge SV mentre la vettura poggia su cerchi da 22’’ Gloss Black che contribuiscono a rendere imponente l’impronta su strada di questo modello.
I dettagli nell’abitacolo
E se fuori dall’abitacolo le finiture non fanno passare inosservata la Range Rover SV Intrepid, è in abitacolo che troviamo gli elementi più caratterizzanti: i materiali pregiati sono diversi, dal legno di betulla al metallo anodizzato fino al trattamento in ceramica che caratterizza tra le altre cose anche la leva per le modalità di marcia. Saliti a bordo si ha l’impressione di essere su una sorta di salotto viaggiante, con sedute massaggianti, con sistema di raffreddamento e riscaldamento ma soprattutto equipaggiate con il Body and Soul, tecnologia che lavora con un software di intelligenza artificiale per trasmettere in maniera “fisica” il suono a chi è a bordo. Dallo schienale e dalla seduta arriva il suono con un ritmo in accordo con la musica. Un sistema che contribuisce anche al confort complessivo. Chi siede dietro poi ha a disposizione uno schermo dedicato, integrato nel poggiabraccio centrale, che si richiude per far posto al quinto passeggero ma che se reclinato nasconde una serie di specifiche funzionalità, tra le quali appunto il controllo di clima e sedute. Qui c’è anche un comodo portaoggetti oltre ad un piccolo specchio estraibile. I vetri posteriori hanno anche la tendina parasole integrata mentre il tetto panoramico consente di viaggiare nel massimo della comodità, con la movimentazione tramite i comandi nella parte centrale-anteriore del cielo vettura.
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Le prestazioni
La Range Rover SV Intrepid protagonista della nostra prova monta la powertrain P550. Si tratta della versione plug-in hybrid da 550 CV complessivi, frutto di un motore 3.0 V6 da 460 CV e un’unità elettrica da 218 CV, ai quali si aggiunge una batteria da 32 kWh per un’autonomia in full electric superiore ai 100 km. Accanto alla marcia a zero emissioni però abbiamo sempre prestazioni degne di nota, specialmente per un suv di queste dimensioni: lo scatto da 0 a 100 km/h si consuma in appena 5 secondi e la velocità massima è d i 242 km/h.
Dinamismo e confort
Uno dei punti di forza di questa vettura è senza dubbio il confort, sia per chi guida che per i passeggeri. L’abitacolo è perfettamente insonorizzato, con la marcia che procede silenziosa anche a regimi autostradali. L’ergonomia è elevata, con la possibilità di regolare le sedute a piacimento mentre lo schema sospensivo è in grado di assorbire al meglio le imperfezioni del manto stradale. Questo anche grazie alle sospensioni pneumatiche che lavorano in maniera ottimale. Come di consueto sui modelli del marchio britannico, non mancano le funzionalità specifiche per il fuoristrada: dal sistema di rilevamento dei guadi alle modalità di guida per l’off-road. Le prestazioni più che notevoli, unitamente all’elevatissima comodità di bordo rappresentano a pieno le due anime della Intrepid, che unisce dinamismo e confort per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi.
I prezzi
L’artigianalità e l’attenzione ai dettagli incarnano a pieno l’anima della nuova Range Rover SV Intrepid con le prestazioni che chiudono perfettamente il cerchio per un modello che porta il limite del lusso su ruote ancora più in là. L’esemplare protagonista della nostra prova ha un prezzo di 227.500 euro ed è completamente configurabile online dove si possono scegliere anche ulteriori optional.