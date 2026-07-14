Range Rover SV Intrepid, anima sportiva e dettagli artigianali

Il marchio inglese continua ad evolvere il concetto di fuoristrada di lusso con i modelli della divisione SV, la Special Vehicles. La nuova Range Rover SV Intrepid, in particolare, sposta ancora più in alto l’asticella in fatto di personalizzazione e materiali pregiati. Inoltre, grazie alle prestazioni più che notevoli e all’elevatissima comodità di bordo, unisce dinamismo e confort per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi

Lusso e ricercatezza all’inglese unite a capacità in fuoristrada fuori dal comune. Range Rover è sempre stata capace di incarnare al meglio questi aspetti, realizzando vetture rifinite in maniera unica, in grado di unire il confort ma anche la possibilità di andare praticamente ovunque. Mezzo secolo fa il marchio inglese ha portato su strada tutto questo grazie al primo fuoristrada di lusso e a distanza di 50 anni continua ad evolvere questo concetto grazie ai modelli Range Rover che grazie alla divisione SV, la Special Vehicles, si arricchiscono di versioni in grado di esprimere il meglio del british luxury.

La nuova Range Rover SV Intrepid

Ne è un esempio la nuova Range Rover SV Intrepid che insieme alle versioni bespoke Black e Serenity sposta ancora più in alto l’asticella in fatto di personalizzazione e materiali pregiati. Questa nuova declinazione del suv britannico è caratterizzata da una speciale livrea in Sunrise Copper, con trattamento satinato e dettagli in nero che cauterizzano diversi elementi degli esterni. Sul bagagliaio, che ha il portellone a due elementi, spicca il badge SV mentre la vettura poggia su cerchi da 22’’ Gloss Black che contribuiscono a rendere imponente l’impronta su strada di questo modello.

I dettagli nell’abitacolo

E se fuori dall’abitacolo le finiture non fanno passare inosservata la Range Rover SV Intrepid, è in abitacolo che troviamo gli elementi più caratterizzanti: i materiali pregiati sono diversi, dal legno di betulla al metallo anodizzato fino al trattamento in ceramica che caratterizza tra le altre cose anche la leva per le modalità di marcia. Saliti a bordo si ha l’impressione di essere su una sorta di salotto viaggiante, con sedute massaggianti, con sistema di raffreddamento e riscaldamento ma soprattutto equipaggiate con il Body and Soul, tecnologia che lavora con un software di intelligenza artificiale per trasmettere in maniera “fisica” il suono a chi è a bordo. Dallo schienale e dalla seduta arriva il suono con un ritmo in accordo con la musica. Un sistema che contribuisce anche al confort complessivo. Chi siede dietro poi ha a disposizione uno schermo dedicato, integrato nel poggiabraccio centrale, che si richiude per far posto al quinto passeggero ma che se reclinato nasconde una serie di specifiche funzionalità, tra le quali appunto il controllo di clima e sedute. Qui c’è anche un comodo portaoggetti oltre ad un piccolo specchio estraibile. I vetri posteriori hanno anche la tendina parasole integrata mentre il tetto panoramico consente di viaggiare nel massimo della comodità, con la movimentazione tramite i comandi nella parte centrale-anteriore del cielo vettura.