Pianifica le tappe: fai la spesa come ultima commissione prima di tornare a casa; evita soste intermedie. Ordine al supermercato: compra i prodotti a lunga conservazione per primi e lascia per ultimi surgelati e freschi. Usa le borse termiche: riempi borse o buste termiche almeno per metà e inserisci sempre delle mattonelle di ghiaccio (siberini). Scegli l'abitacolo: non mettere mai la spesa nel bagagliaio, che si surriscalda ancora di più; posizionala nell'abitacolo, magari con l'aria condizionata accesa durante il tragitto.Rientra subito: torna direttamente a casa e riponi prima di tutto surgelati e freschi in frigorifero o freezer.