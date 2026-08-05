Introduzione
Fai la spesa come ultima commissione prima di tornare a casa. Compra i prodotti a lunga conservazione per primi e lascia per ultimi surgelati e freschi. Scegli l'abitacolo: non mettere mai la spesa nel bagagliaio, che si surriscalda ancora di più
Quello che devi sapere
La sicurezza alimentare con il caldo
L’aumento delle temperature impone maggiore attenzione alla sicurezza alimentare. Con il caldo torrido cresce il rischio che gli alimenti deperibili si deteriorino più facilmente, aprendo la strada a contaminazioni microbiologiche e potenziali intossicazioni alimentari
Cosa succede agli alimenti in auto
I surgelati iniziano a scongelarsi rapidamente, rilasciando acqua e favorendo la carica microbica. Ricongelarli è pericoloso. Latte, formaggi molli, carne e affettati esposti al calore subiscono alterazioni chimiche e cariche batteriche elevate anche in meno di mezz'ora. Insalate in busta o frutta tagliata marciscono o si acidificano molto in fretta. Per quanto riguarda le bevande in bottiglia il calore estremo della plastica può favorire il rilascio di sostanze chimiche nell'acqua.
Come evitare che si deteriorino
Pianifica le tappe: fai la spesa come ultima commissione prima di tornare a casa; evita soste intermedie. Ordine al supermercato: compra i prodotti a lunga conservazione per primi e lascia per ultimi surgelati e freschi. Usa le borse termiche: riempi borse o buste termiche almeno per metà e inserisci sempre delle mattonelle di ghiaccio (siberini). Scegli l'abitacolo: non mettere mai la spesa nel bagagliaio, che si surriscalda ancora di più; posizionala nell'abitacolo, magari con l'aria condizionata accesa durante il tragitto.Rientra subito: torna direttamente a casa e riponi prima di tutto surgelati e freschi in frigorifero o freezer.
Dove tenere la spesa in auto?
Il posto peggiore è il baule. Nonostante il clima nell'abitacolo impostato sui 21 gradi, dopo mezz'ora il portabagagli segnava ancora 32,5 gradi, per scendere a 30,4 solo dopo tre ore di aria fredda continua. Insomma, può ospitare la spesa solo per breve tempo. Meglio, invece, il volume dietro il sedile del passeggero. Qui siamo partiti da 28,2 gradi e siamo arrivati a 26,9 dopo tre ore. Da ultimo, complice anche il getto d'aria diretto verso il basso, il pavimento di fronte al sedile del passeggero è sceso a picco, da 31,4 gradi a 22,2.