E soprattutto c'è la favola nera. Perché la creatura chiusa lassù non è una strega qualunque da sabba di cartapesta, ma affonda le radici nella Cailleach, figura antichissima del folklore gaelico, associata all'inverno, alla natura selvaggia e alla creazione del paesaggio: in gaelico la parola indica semplicemente una vecchia, una megera, e le versioni cambiano parecchio tra Irlanda, Scozia e Isola di Man. Una che non è cattiva, badate. È peggio: è antica. Nella versione che McCarthy si cuce addosso, la vecchia dà la caccia a chi si perde. Scaglia un incantesimo sui viandanti ormai smarriti e li lascia abbagliati e vulnerabili come selvaggina accecata dalla luce, esattamente come i bracconieri fanno con i conigli nella notte irlandese, puntando la lampada negli occhi finché la bestia non smette di scappare. Poi li incatena, storditi, e li conduce in fila indiana verso un viaggio agli inferi. E ogni tanto, dall'oscurità ai lati del sentiero, qualcosa emerge per portare via un pezzo di chi si trova in fondo alla catena. Sicché comprendete perché l'immagine funzioni tanto bene: non c'è mostro, non c'è sangue in primo piano, c'è solo l'idea intollerabile di essere legati a una fila che avanza al buio, senza sapere se stanotte tocca a te. Ed è anche la tesi morale del film, perché tutti i personaggi sono incatenati a qualcosa che li precede: un padre, un lutto, un libro che non finisce. E chi sta in fondo alla catena, si sa, paga per tutti.