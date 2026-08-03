Chasing the Wind, trama e cast del film turco stasera in prima tv

Introduzione
Arriva in prima serata su Canale 5, lunedì 3 agosto, la commedia romantica turca diretta da Engin Erden. Con Hande Erçel e Barış Arduç nei panni dei protagonisti, il film mette in scena l'incontro-scontro tra una manager ambiziosa e un surfista che ha voltato le spalle al mondo degli affari, sullo sfondo delle coste dell'Egeo
Quello che devi sapere
La trama
Al centro di Chasing the Wind c'è Aslı Mansoy, giovane e determinata amministratrice delegata dell'azienda di famiglia. Per superare un momento economico complicato, la manager punta tutto su un progetto ambizioso: costruire un grande resort in una splendida insenatura affacciata sul mare dell'Egeo. A frenare i suoi piani, però, arriva un ostacolo imprevisto. Il terreno su cui sorgerebbe la struttura appartiene anche a Ege Yazıcı, un uomo dalle idee opposte alle sue. Dopo aver studiato all'estero, Ege ha infatti scelto di lasciarsi alle spalle il mondo degli affari per costruirsi un'esistenza semplice a Çeşme, dove gestisce una scuola di surf e un ristorante immersi nella natura. Costretti a confrontarsi e a fare i conti l'uno con l'altra, i due protagonisti scopriranno di avere più cose in comune di quanto immaginassero. Tra battibecchi e visioni inconciliabili sul futuro, tra loro nascerà un'attrazione destinata a trasformarsi in qualcosa di più profondo.
Il cast
A dare volto e carisma alla vicenda sono due tra i nomi più amati del panorama televisivo turco. Nei panni di Aslı troviamo Hande Erçel, attrice diventata popolarissima anche in Italia grazie a diverse serie di grande seguito, che restituisce un personaggio moderno e risoluto, ma capace di lasciarsi sorprendere dai sentimenti. Al suo fianco Barış Arduç interpreta Ege, il surfista dall'animo libero e riflessivo, con una naturalezza che alimenta l'intesa con la co-protagonista. Il resto del cast contribuisce ad arricchire la dimensione familiare e corale della storia: figurano tra gli altri Ahmet Saraçoğlu nel ruolo di Arif Mansoy, Şebnem Sönmez in quello di Ferzan, Tuğrul Tülek come Cenk, Barış Aytaç nei panni di Yaman, Gözde Mutluer in quelli di Yasemin e Serhat Nalbantoğlu nel ruolo di Nazmi, il padre di Ege.
Le location
Uno dei punti di forza del film è senza dubbio la cornice paesaggistica. Le riprese si sono svolte nell'estate del 2024 tra la metropoli di Istanbul e alcune delle località più suggestive della costa egea, in particolare Çeşme, Alaçatı e Urla. Il contrasto tra il ritmo frenetico della vita cittadina e la quiete luminosa dei borghi affacciati sul mare diventa così parte integrante del racconto, rispecchiando la distanza iniziale tra i due protagonisti e i loro modi opposti di intendere la vita.
I temi
Al di là della componente sentimentale, Chasing the Wind propone una riflessione attuale. Da un lato la spinta verso il progresso e il profitto, incarnata dal progetto immobiliare di Aslı; dall'altro il desiderio di preservare la bellezza e l'autenticità di un luogo, rappresentato dalla scelta di vita di Ege. È proprio nello scontro tra queste due visioni che il film trova la sua tensione narrativa, andando oltre la classica storia d'amore per interrogarsi su quale prezzo siamo disposti a pagare in nome dello sviluppo. Diretto da Engin Erden, il film alterna toni brillanti e momenti più intimi, confermando la formula vincente delle produzioni romantiche turche: emozioni, ironia e paesaggi da cartolina, con una coppia di protagonisti capace di tenere incollati allo schermo.