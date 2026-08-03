Chasing the Wind, trama e cast del film turco stasera in prima tv

A dare volto e carisma alla vicenda sono due tra i nomi più amati del panorama televisivo turco. Nei panni di Aslı troviamo Hande Erçel, attrice diventata popolarissima anche in Italia grazie a diverse serie di grande seguito, che restituisce un personaggio moderno e risoluto, ma capace di lasciarsi sorprendere dai sentimenti. Al suo fianco Barış Arduç interpreta Ege, il surfista dall'animo libero e riflessivo, con una naturalezza che alimenta l'intesa con la co-protagonista. Il resto del cast contribuisce ad arricchire la dimensione familiare e corale della storia: figurano tra gli altri Ahmet Saraçoğlu nel ruolo di Arif Mansoy, Şebnem Sönmez in quello di Ferzan, Tuğrul Tülek come Cenk, Barış Aytaç nei panni di Yaman, Gözde Mutluer in quelli di Yasemin e Serhat Nalbantoğlu nel ruolo di Nazmi, il padre di Ege.