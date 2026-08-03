72 Hours, trama e cast del film commedia su Netflix con Kevin Hart

72 Hours è stato girato nel cuore dell'estate scorsa prevalentemente nel New Jersey e anche in Florida.

Sebbene l'ambientazione della storia sia la città di Miami, il lungomare di South Beach nelle riprese, prevalentemente, è quello del New Jersey.

Tra le location di Miami spiccano il distretto finanziario di Brickell e Virginia Key, dove sono state girare le scene in esterna col porto e quelle sullo yacht, area situata a Biscayne Bay, tra Miami e Key Biscayne.

Il film è una commedia grottesca sul genere del cult Una notte da leoni, piena di battute divertenti e situazioni assurde per i protagonisti.

Al centro c'è anche la riflessione sul divario generazionale e l'amicizia, appena percepibili sotto la mole di gag che si avvicendano sullo schermo a ritmo serratissimo in quella che è a tutti gli effetti una godibile commedia estiva.

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