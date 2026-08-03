72 Hours, trama e cast del film commedia su Netflix con Kevin Hart

Introduzione
72 Hours è il nuovo film di Tim Story con Kevin Hart in streaming su Netflix dal 24 luglio. La commedia corale che racconta tre giorni avventurosi col protagonista coinvolto in un addio al nubilato di un gruppo di ventenni, vede la partecipazione nel cast di Teyana Taylor e Mason Gooding. Il titolo è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
72 Hours, dove vederlo
72 Hours è una produzione statunitense che ha debuttato su Netflix tra i nuovi film del mese di luglio.
La commedia diretta da Tim Story, già regista de Il blindato dell'amore e I Fantastici 4 del 2005 e il suo sequel del 2007, è scritta da Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg (già sceneggiatori di Scary Movie 3). Il titolo, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick, è ad oggi uno dei titoli più visti della piattaforma di streaming.
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72 Hours, la trama
Joe, un dirigente d'azienda quarantenne, viene giudicato troppo vecchio dalla compagnia per cui lavora.
Dopo essere stato aggiunto per errore a una chat di gruppo nella quale si discute l'addio al celibato di uno dei partecipanti, decide di aggregarsi all'appuntamento con gli sconosciuti per dimostrare ai sui colleghi di non essere un uomo di mezza età.
Quando scopre che l'evento è un weekend lungo tre giorni a Miami e in compagnia esclusivamente di ventenni, decide di restare e godersi l'avventura. Peccato che il gruppo di persone a cui si unisce lo trascinerà in un vortice di situazioni assurde nel quale avrà a che fare anche con una banda di criminali.
Il trailer della pellicola è disponibile in alto in questa scheda.
Il cast del film con Kevin Hart
Kevin Hart, attore comico statunitense nel cast di Jumanji - Benvenuti nella giungla, Scary Movie 4 e anche del film drammatico Un padre, è Joe, il protagonista di 72 Hours.
Nella commedia corale spicca la presenza, tra gli adulti, della candidata all'Oscar Teyana Taylor e di Mason Gooding, che ha recitato in vari horror recenti tra cui Heart Eyes - Appuntamento con la morte e Scream 7. Ci sono anche Kevin Dunn (visto in Trasformers) e Michael Mando (anche nel recente Spider-Man: Brand New Day).
Marcello Hernández, Kam Patterson e Ben Marshall, parte della comitiva dello scatenato addio al celibato, provengono dal cast del Saturday Night Live e sono perfetti per i loro ruoli.
Una piccola parte nel film è riservata a Andy Garcia.
Location e curiosità
72 Hours è stato girato nel cuore dell'estate scorsa prevalentemente nel New Jersey e anche in Florida.
Sebbene l'ambientazione della storia sia la città di Miami, il lungomare di South Beach nelle riprese, prevalentemente, è quello del New Jersey.
Tra le location di Miami spiccano il distretto finanziario di Brickell e Virginia Key, dove sono state girare le scene in esterna col porto e quelle sullo yacht, area situata a Biscayne Bay, tra Miami e Key Biscayne.
Il film è una commedia grottesca sul genere del cult Una notte da leoni, piena di battute divertenti e situazioni assurde per i protagonisti.
Al centro c'è anche la riflessione sul divario generazionale e l'amicizia, appena percepibili sotto la mole di gag che si avvicendano sullo schermo a ritmo serratissimo in quella che è a tutti gli effetti una godibile commedia estiva.