A L'Ancienne - Come una volta, trama e cast del film stasera in tv

Nel costruire il tono della pellicola, il regista ha guardato apertamente al cinema italiano degli anni Sessanta e Settanta, capace di raccontare personaggi imperfetti e moralmente ambigui senza trasformarli in figure negative. Jean-Jean, Henri e gli altri diventano sì degli imbroglioni, ma il film non li dipinge come criminali mossi dall'avidità: sono persone comuni, con desideri semplici, che vedono nella vincita un'occasione irripetibile per cambiare vita. Anche la scelta della location risponde a questa ricerca di autenticità. Le riprese si sono svolte a Cap-Sizun, a nord di Brest, e non su un'isola vera e propria. Mimran ha spiegato di aver desiderato inizialmente girare su un'isola, salvo poi scontrarsi con difficoltà logistiche: "Erano sempre troppo urbanizzate per i miei gusti", ha raccontato il regista, aggiungendo che il periodo turistico rendeva tutto più complicato.