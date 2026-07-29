Perché il quarto capitolo con Tom Holland, mandato in scena da Destin Daniel Cretton, è prima di ogni altra cosa un dramma di identità, un Amleto con il senso di ragno che rigira il teschio tra le mani e non riesce a decidere quale dei due volti sia la maschera. Sono trascorsi quattro anni dall'incantesimo con cui, nel finale di Spider-Man: No Way Home, Peter Parker ha accettato di sparire dai ricordi di tutti per fermare il collasso del multiverso, e ha poi scelto di non rivelarsi a MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon), convinto così di proteggerli. Il mondo conosce ancora Spider-Man, tant'è che le statistiche sulla criminalità newyorkese non sono mai state così confortanti, ma nessuno conosce più Peter. Zia May non c'è più. Ned e MJ sono andati al MIT, si sono laureati, sono tornati in città e hanno preso un appartamento insieme, esattamente il sogno che Peter coltivava per sé, e non hanno la minima idea di chi sia il ragazzo che li spia dai social.

C'è una crudeltà rara in questa forma di lutto. Peter non ha perso soltanto le persone: è diventato l'unico custode di quelle relazioni, l'archivista solitario di una vita che appartiene a lui e a nessun altro, un dolore che non si può nemmeno raccontare perché raccontarlo significherebbe vanificare il sacrificio. Sicché il ragazzo fa la cosa più umana e più sbagliata che si possa fare, ovvero sceglie una delle sue due facce e ci si nasconde dentro a tempo pieno. Con il risultato, prevedibile, che il corpo presenta il conto: emicranie che nessun analgesico da banco riesce a smorzare, blackout, mutazioni aracnidi che gli sfuggono di mano.

Gregor Samsa si svegliava un mattino trasformato in un enorme insetto, e la famiglia smetteva pian piano di riconoscerlo. Qui l'ordine dei fattori è invertito, tutti hanno già smesso di riconoscerlo e la metamorfosi arriva dopo, come un sintomo. Il film, semmai, rovescia Stevenson: invece di lasciare che il dottor Jekyll e Mister Hyde si distruggano a vicenda, chiede loro di fare la pace e di imparare a uscire a cena insieme. Il film ha l'onestà di trattare la mutazione per quello che è, ossia un attacco di panico con otto zampe.