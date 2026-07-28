Furious, trama e cast della serie tv thriller da vedere su Disney Plus

Furious si distingue dal classico poliziesco perché sposta il baricentro dalle scene d'azione alle dinamiche interiori dei personaggi. Il cuore della vicenda è il tema della violenza di genere, che attraversa entrambe le protagoniste e ne definisce le scelte. Alice porta con sé il peso di un passato segnato dai soprusi di un ex compagno, a sua volta agente federale, ed è passata dalla polizia all'FBI proprio in seguito a quelle violenze, ritrovandosi spesso isolata e poco sostenuta dai colleghi. Anche l'antagonista è una figura forgiata nel dolore, che risponde alle atrocità subite scegliendo a sua volta la strada della brutalità. In questo gioco di specchi la narrazione mette alla prova la morale di chi guarda, chiedendosi quanto sia possibile condannare senza appello chi agisce come reazione a un male ricevuto.