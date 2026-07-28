Furious, trama e cast della serie tv thriller da vedere su Disney Plus

Introduzione
Creata da Elizabeth Meriwether, già autrice di New Girl e The Dropout, la serie segue l'agente dell'FBI Alice Black, interpretata da Emmy Rossum, nella caccia a una spietata serial killer. Ispirata al film del 1987 La vedova nera, Furious mette al centro il duello psicologico tra due donne convinte, ciascuna a suo modo, di perseguire la giustizia
Quello che devi sapere
La trama
Al centro della trama di Furious (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) c'è Alice Black, agente speciale dell'FBI che inizia a sospettare come alcune morti apparentemente naturali di uomini molto ricchi nascondano in realtà un disegno preciso. La sua intuizione la porta sulle tracce di un'assassina metodica e sfuggente, capace di sposare le proprie vittime prima di eliminarle. Da qui prende il via una caccia serrata, costruita più sul confronto mentale che sull'azione spettacolare. Man mano che l'indagine procede, le esistenze delle due donne cominciano a intrecciarsi in modo sempre più stretto. Pur trovandosi su fronti opposti della legge, entrambe sono mosse da una convinzione condivisa: quella di combattere per una giusta causa. È proprio su questo terreno ambiguo che la serie costruisce la sua tensione, spingendo lo spettatore a interrogarsi continuamente su dove finisca il bene e dove cominci il male.
I temi
Furious si distingue dal classico poliziesco perché sposta il baricentro dalle scene d'azione alle dinamiche interiori dei personaggi. Il cuore della vicenda è il tema della violenza di genere, che attraversa entrambe le protagoniste e ne definisce le scelte. Alice porta con sé il peso di un passato segnato dai soprusi di un ex compagno, a sua volta agente federale, ed è passata dalla polizia all'FBI proprio in seguito a quelle violenze, ritrovandosi spesso isolata e poco sostenuta dai colleghi. Anche l'antagonista è una figura forgiata nel dolore, che risponde alle atrocità subite scegliendo a sua volta la strada della brutalità. In questo gioco di specchi la narrazione mette alla prova la morale di chi guarda, chiedendosi quanto sia possibile condannare senza appello chi agisce come reazione a un male ricevuto.
Il cast
A guidare la serie è Emmy Rossum, volto amatissimo grazie al ruolo di Fiona Gallagher in Shameless, qui impegnata in una parte molto diversa da quelle che l'hanno resa celebre. Accanto a lei, nei panni della serial killer Catherine, c'è Lola Petticrew. Completano il cast Scoot McNairy nel ruolo di Danny, ex collega di Alice; Quincy Tyler Bernstine, che interpreta Nora, veterana dell'FBI; e Jake Lacy nei panni di Marshall, agente federale ed ex compagno opprimente della protagonista.
Chi c'è dietro la serie
Furious è ideata, scritta e prodotta da Elizabeth Meriwether, che firma la sceneggiatura insieme a un nutrito team di autori. La regia porta la firma di Brian Kirk, veterano del genere già dietro la macchina da presa di titoli come Game of Thrones e Luther, affiancato da Karena Evans, la cui direzione allontana progressivamente la serie dallo schema tradizionale della caccia al killer. Il progetto trae ispirazione dal film del 1987 La vedova nera, in cui una donna sposava e uccideva le proprie vittime mentre un'analista del dipartimento di giustizia si dedicava ossessivamente a smascherarla.