Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool non si sono limitati a concedere le proprie canzoni. I tre musicisti appaiono sullo schermo nei panni di sé stessi e hanno partecipato allo sviluppo e alla produzione del progetto.

Secondo Lee Kirk, l’idea nacque proprio da Armstrong, che gli propose di realizzare un film sui Green Day. L’unico elemento già stabilito era il finale: la storia avrebbe dovuto concludersi durante un concerto della band nella notte di Capodanno.

Da quella scena conclusiva è nato il viaggio a ritroso verso il palco. Prima del concerto, il film deve attraversare l’incertezza, le strade secondarie e quella fase della vita in cui una band è ancora soprattutto un patto stretto tra amici.