GIGN - Forze speciali, trama e cast della serie tv francese

Introduzione
La serie racconta un'unità colpita nel suo cuore da un attacco inatteso e un ufficiale prossimo al ritiro richiamato in campo per una missione ad altissimo rischio. In cima al cast c'è Tomer Sisley, volto noto del cinema francese. Disponibile con tutti gli episodi dal 22 luglio 2026, il titolo (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rapidamente scalato le classifiche della piattaforma
Quello che devi sapere
Di cosa parla la serie
Al centro del racconto di GIGN - Forze speciali c'è il GIGN, il Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, il reparto speciale francese che entra in azione quando la polizia ordinaria non basta più: sequestri, attentati, situazioni in cui ogni secondo pesa e l'errore non è ammesso. La serie mette in scena proprio il paradosso di un'unità il cui valore risiede nell'invisibilità, chiamata per una volta a essere raccontata. La vicenda parte da uno shock. Un attacco senza precedenti colpisce duramente una delle unità del GIGN, mandando in crisi l'intera struttura operativa. La minaccia, per giunta, non arriva dall'esterno come ci si aspetterebbe, ma dall'interno del perimetro che gli uomini credevano di controllare. In questo scenario, un ufficiale di alto rango ormai vicino a lasciare il servizio attivo viene richiamato per guidare una missione delicatissima, che lo costringe a rimettere in gioco tutto e a riaprire vecchie ferite.
Non solo azione
Se il motore della serie è l'azione, il racconto non si esaurisce nelle operazioni sul campo. Leclercq lavora su un registro realistico e affianca alle sequenze antiterrorismo un ritratto più intimo di chi indossa quella divisa. Ogni personaggio porta con sé conflitti personali, legami familiari complicati e il peso psicologico di un mestiere che impone scelte estreme in una manciata di secondi. È proprio questa doppia natura - la spettacolarità delle missioni e la fragilità umana degli agenti - a dare spessore al racconto, evitando che l'unità venga ridotta a semplice macchina da guerra. Il cuore tematico della serie, in fondo, è il prezzo di una competenza che non si può più deporre, e il momento in cui l'uscita di scena sembra a portata di mano e qualcosa costringe a restare.
Il cast
A guidare la serie c'è Tomer Sisley, attore molto popolare in Francia soprattutto grazie alla saga di Largo Winch. Accanto a lui figura un ampio gruppo di interpreti chiamati a rendere credibile il ritratto di un reparto altamente specializzato. Nel cast compaiono Guillaume Gouix, Grégori Derangère, Thierry Neuvic, Judith El Zein, Kévin Azaïs, Leanna Chea, Marley Duboscq, Nelly Lawson e Tristan Zanchi, affiancati da altri interpreti tra cui Géraldine Pailhas ed Élodie Menant. Un ensemble che punta sulla coralità, coerente con la natura di un'unità in cui nessuno agisce davvero da solo.
Il regista
La firma alla regia è quella di Julien Leclercq, autore già apprezzato per thriller d'azione come Sentinelle e The Assault. La serie porta con sé il suo marchio: ritmo teso, taglio realistico e attenzione alla dimensione fisica delle scene. Leclercq è anche co-ideatore del progetto insieme a Sylvain Caron, con cui firma la sceneggiatura affiancato da Elsa Vasseur, Victor Lockwood e Léa Raud. La fotografia è curata da Pierre-Yves Bastard. La scelta di costruire una serie su un reparto che vive di riservatezza viene assunta dagli autori come una contraddizione consapevole, trasformata in leva narrativa.