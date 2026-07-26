Il modello è dichiarato dallo stesso Verdone: Il grande freddo di Lawrence Kasdan, del 1983, con una sostituzione decisiva. Al posto del funerale di un amico, una rimpatriata di classe. Il che è peggio, perché al funerale è concesso piangere, mentre al ritrovo bisogna sorridere per quattro ore consecutive. Rispetto al modello americano manca la critica generazionale, e non per distrazione: a Verdone non interessava processare un’epoca.

L’omaggio prosegue nella colonna sonora, che analogamente rivisita gli anni Sessanta e Settanta, da A Salty Dog dei Procol Harum a Sugar, Sugar degli Archies, da Do It Again degli Steely Dan ai Troggs. Ed è qui che una svista del personaggio finisce per sembrare una delle battute più sottili del film, perché il secchione logorroico della classe attribuisce la leadership dei Troggs a Chip Taylor, quando invece il cantante era Reg Presley. Un uomo che sbaglia un dato musicale in una stanza piena di gente che ha sbagliato la propria vita.

Il soggetto nacque da una rimpatriata vera, e non ci andò Verdone da solo: ci finirono invitati lui e il compagno di classe Christian De Sica, all’epoca anche suo cognato, e l’esito fu abbastanza triste da diventare un film. Il soggetto fu firmato da Verdone con Piero De Bernardi, Leo Benvenuti e Rossella Contessi; la sceneggiatura da Verdone, De Bernardi e Benvenuti.

Le riprese cominciarono il primo agosto 1988 e terminarono il 16 ottobre. L’uscita in sala arrivò il 21 dicembre, con la produzione di Mario e Vittorio Cecchi Gori e la distribuzione della Columbia. Fu uno dei maggiori incassi della stagione. Ai David di Donatello del 1989 Athina Cenci vinse il premio come migliore attrice non protagonista, mentre il film ottenne candidature per la sceneggiatura e per Verdone come attore. Ai Ciak d’oro arrivarono il premio per il sonoro in presa diretta a Gaetano Carito e una candidatura per Angelo Bernabucci.

Ed è qui che accade la cosa importante. Fino a quel momento Verdone era l’uomo delle macchiette, il collezionista di tipi umani da smontare in due minuti di imitazione. In Compagni di scuola le macchiette restano fuori dal cancello, e chi entra nella villa è soltanto un adulto con una vita addosso. Lui stesso, oggi, definisce quella scelta un azzardo.