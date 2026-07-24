Tim Summer Hits 2026, i cantanti della terza puntata

Introduzione
Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida del terzo appuntamento dell’edizione 2026 di Tim Summer Hits. Attesi tanti protagonisti della scena musicale: da Arisa a Clementino passando per Fabrizio Moro, Mr. Rain, i Pinguini Tattici Nucleari, Sarah Toscano e i The Kolors
Quello che devi sapere
Tim Summer Hits, la puntata di venerdì 24 luglio
Terzo appuntamento con Tim Summer Hits 2026. Venerdì 24 luglio Carlo Conti e Andrea Delogu condurranno la nuova puntata dello show musicale. Attesi numerosi artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.
Angelina Mango e Marco Mengoni
Dopo aver collaborato per il brano Uguale a me, Marco Mengoni e Angelina Mango hanno nuovamente unito le loro voci per Canto d’amore.
Annalisa
Il 12 giugno del prossimo anno l’artista sarà protagonista di un grande appuntamento live in programma allo stadio San Siro del capoluogo meneghino.
Arisa
In queste settimane Arisa sta facendo ballare il pubblico con il brano La Costiera Amalfitana in collaborazione con Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo.
Bambole di Pezza
A febbraio la formazione femminile ha presentato il brano Resta con me in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Clara e Sangiovanni
Sangiovanni e Clara sono tra i protagonisti dell’estate 2026. I due giovani cantanti hanno collaborato per il singolo Le ragazze.
Clementino
Clementino è tra le voci più amate della scena rap italiana. Tra i suoi successi ricordiamo Luna, Quando sono lontano e La cosa più bella che ho.
Emis Killa
Nel dicembre dello scorso anno il rapper ha pubblicato il suo ultimo album Musica triste, arrivato a oltre due anni di distanza dal disco Effetto notte.
Emma e Fabri Fibra
Dopo In Italia 2024 con Baby Gang, a fine giugno Fabri Fibra ed Emma hanno collaborato nuovamente per il singolo Antidroga.
Fabrizio Moro
Fabrizio Moro è tra i cantautori più amati del panorama musicale italiano. Tra i suoi successi ricordiamo Pensa, Libero, Portami via, Non mi avete fatto niente con Ermal Meta, Il senso di ogni cosa e Sei tu.
Francesca Michielin
Nel giugno di quest’anno la cantautrice ha pubblicato il suo nuovo album Magia Bianca contenente anche i singoli Una donna non può e Strega comanda.
Fred De Palma
Fred De Palma è tra i grandi protagonisti di questa estate grazie alla canzone La testa gira in collaborazione con Anitta ed Emis Killa. Il brano ha raggiunto il primo posto della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia.
Fulminacci
Dopo la partecipazione con il brano Stupida sfortuna all’edizione 2026 del Festival di Sanremo, a marzo il cantautore ha lanciato il nuovo album Calcinacci, certificato disco d’oro.
Malika Ayane
A febbraio l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Animali notturni alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Marco Masini
Nel marzo di quest’anno il cantautore ha pubblicato il suo nuovo album Perfetto imperfetto contenente anche il brano Male necessario in duetto con Fedez.
Merk & Kremont
Tra le collaborazioni del duo ricordiamo Partenope con Serena Brancale e i The Kolors, Oceanica con Lorenzo Jovanotti e Nino nino con Emis Killa e Massimo Pericolo.
Michele Bravi
Ad aprile Michele Bravi ha pubblicato il nuovo album Commedia musicale, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente disco Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi.
Mr. Rain
Tra le sue canzoni più popolari troviamo Ipernova, Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Supereroi e Due altalene.
Nayt
Nel marzo di quest’anno il cantante ha lanciato il suo nuovo album Io individuo contenete il brano Prima che presentato in gara al Festival di Sanremo 2026.
Pinguini Tattici Nucleari
In attesa della tournée negli stadi in programma nel 2027, i Pinguini Tattici Nucleari, guidati dalla voce di Riccardo Zanotti, stanno dominando le classifiche con la canzone Sorry scusa lo siento.
Samurai Jay
A maggio Samurai Jay ha pubblicato il nuovo album Amatore contenente il brano Ossessione presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Sarah Toscano
La cantante è tra le artiste in maggior ascesa della scena musicale italiana. Ricordiamo i brani Amarcord, Tacchi (fra le dita), Taki, Sexy magica e Roulette.
Serena Brancale, Levante e Delia
Serena Brancale, Levante e Delia stanno facendo ballare il pubblico con il tormentone estivo Al mio paese.
The Kolors
I The Kolors sono tra i protagonisti indiscussi delle estati italiane, ricordiamo i brani Italodisco, Karma e Pronto come va.
Tommaso Paradiso
Infine, chiudiamo con Tommaso Paradiso. In queste settimane il cantautore è impegnato con la tournée estiva.
Tim Summer Hits, i prossimi appuntamenti
Dopo la puntata di venerdì 24 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu accompagneranno il pubblico nel corso dei prossimi due appuntamenti:
- venerdì 31 luglio: la quarta puntata di Tim Summer Hits
- venerdì 7 agosto: lo speciale “Il meglio di TIM Summer Hits”