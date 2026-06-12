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Annalisa debutta a Milano San Siro con un concerto il 12 giugno 2027

Musica
©Getty

Per l'artista ligure sarà il debutto nella Scala del Calcio. L'annuncio è stato fatto attraverso un trailer realizzato da Nabil Elderkin

Annalisa debutta a San Siro. La data è stata annunciata, l'appuntamento è 12 giugno 2027. Un evento unico, prodotto da Friends & Partners, che segna un nuovo traguardo nella parabola di un’artista ormai stabilmente al vertice del pop italiano. La prevendita è già aperta per il fanclub e da oggi, venerdì 12 giugno, alle 18, tutti potranno procedere all'acquisto dei biglietti su ticketone.it.

L’annuncio è arrivato con un trailer che ha già fatto il giro dei social: un video firmato da Nabil Elderkin, uno dei registi e fotografi più influenti della scena internazionale, da un’idea della stessa Annalisa. Nel filmato, la cantautrice cammina attraversando tutte le sue epoche artistiche, incarnate dalle molte versioni di sé che ha mostrato negli anni: un percorso di trasformazioni che la conduce verso la prossima, quella che debutterà proprio a San Siro. Un modo per dire che lo show sarà un viaggio dentro la sua storia artistica, dagli esordi ai successi che l’hanno consacrata come una delle figure più amate e riconoscibili della musica contemporanea.

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Credits: Ipa, Getty Images e Instagram/naliannalisa

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