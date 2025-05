Nuovo look per Annalisa, taglio corto per annunciare il nuovo singolo

1/22 Credits: Instagram/naliannalisa

Annalisa ci ha dato un taglio: per lanciare il suo nuovo singolo, che uscirà giovedì 8 maggio, la cantante di Sinceramente ha optato per un taglio "alla maschietta". Non a caso, dato che il suo nuovo singolo si intitola proprio Maschio... "Anche un maschio a volte piange", ha scritto l'artista sul suo profilo di Instagram condividendo la foto in cui mostra il nuovo look

Annalisa è la prima artista donna italiana con un brano sei volte disco di platino