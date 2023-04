Annalisa, è uscito il video del nuovo singolo Mon Amour

annalisa, il videoclip di mon amour

Nuova hit per la popstar che ha abituato il pubblico a cambi di stili e generi affermandosi come una delle protagoniste assolute della scena discografica italiana. Venerdì 1° aprile la cantante ha pubblicato il brano Mon Amour, di cui ha ora rilasciato il videoclip superando 150.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.