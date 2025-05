Andrea Iannone ed Elodie, com'è nata la loro relazione

Ospite del podcast Say Waad?!? di Radio Deejay, la cantante ha parlato della sua relazione col pilota. E ha raccontato come, dopo il loro primo incontro, non si siano più lasciati

Elodie è più innamorata che mai. Tanto che, i giornali di gossip, parlano insistentemente di nozze con Andrea Iannone. Ma come si sono conosciuti, i due?

Come si sono conosciuti Elodie e Andrea Iannone

Galeotti sono stati Diletta Leotta e un certo Luca, che invitarono Elodie a unirsi a loro sulla terrazza del Park Hyatt, a Milano. Una serata che, per la cantante, non partì benissimo. Vicino a lei c'era una signora col telefonino in mano, che l'ha ignorata tutta sera. Andrea Iannone, come ha raccontato ad Alessandro Cattelan nel corso di Supernova, era seduto di fronte a lei, a cena. Al momento del dolce, una crema catalana, ha chiesto ad Elodie se la volesse. E lei, scocciata per la situazione, gli ha risposto male. Così, il pilota l'ha mandata a quel paese (in silenzio).

Poi, una settimana dopo, si sono ritrovati in Puglia al compleanno del fotografo Giampolo Segura. Iannone la vide affacciata ad un balcone, e la salutò scherzosamente: "Buongiorno, sergente". Insieme, si sono poi messi a parlare a bordo piscina e, da quel momento, non si sono più staccati.

"È la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme", ha raccontato Elodie. Che, prima di oggi, l'abito bianco non l'ha mai sognato.