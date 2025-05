Mi Ami Mi Odi, Elodie: è un album spigoloso, autoironico e intimo

Esce il nuovo progetto musicale dell’artista mentre cresce l'attesa per i due eventi live de “L’Elodie Stadium Show”. Non solo cantautrice ma anche attrice, Elodie è una delle interpreti di Fuori per la regia di Mario Martone, film in concorso al festival di Cannes 2025.

Incontriamo Elodie su una terrazza romana, bella e sorridente, a vederla non sembra che solo la sera prima abbia fatto ballare migliaia di persone in piazza San Giovanni durante il tradizionale concertone del Primo Maggio, nel suo volto non c’è traccia di stanchezza ma solo tanto entusiasmo per l’uscita del suo nuovo album Mi Ami Mi Odi.

“ Avevo bisogno di raccontare un po' come vivo la vita ci dice e continua, il pop ti dà una grandissima possibilità di raccontare chi sei con grande leggerezza, è un album molto spigoloso, indipendente, autoironico, intimo, c’è un po' il mio modo di vedere la vita, di prendere tutto di petto, di decidere sempre, di scegliere. Penso che questo sia importante un po' per tutti.

Elodie sarà protagonista di due eventi live, l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 al Maradona di Napoli, dove sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano. Le chiediamo se anche questa scelta è una celebrazione della sua determinazione. Del suo carattere forte… “Sicuramente è stato un azzardo - ci risponde - però credo che sia importante prendersi delle cose nella vita. Se non te le vai a prendere nessuno sta lì ad aspettarti, a regalarti qualcosa. Certe volte devi fare anche il passo più lungo della gamba magari anche una follia… poi la vita ti ripaga degli sforzi. Ho tanta voglia di lavorare, di giocare con il mio lavoro insieme alle persone, adesso so chi è il mio pubblico che amo molto, quindi sì, sono andata a prendermeli questi stadi”.

Facciamo un passo indietro, dal palco di San Giovanni ha fatto ballare e scatenare migliaia di persone: “Il concertone è il concerto, ne ho visti tanti da spettatrice, è il concerto dei diritti. Mi sentivo nel posto giusto al momento giusto, mi sono impegnata al massimo per fare il massimo che potevo in quel momento". E poi il festival di Cannes: "Sono stata molto fortunata, il maestro Mario Martone ha pensato a me per questo film commovente, potente, libero - racconta -. Le protagoniste sono Valeria Golino e Matilda De Angelis. Il film Fuori parla di Goliarda Sapienza, un momento specifico della sua vita dove incontra Roberta (Matilda De Angelis), io interpreto un' amica di Roberta. Il rapporto tra le due donne è commovente, potentissimo, non vedo l’ora di rivederlo, piangerò di nuovo sicuramente. Cinema e musica, sono proprio due esperienze diverse, quando mi esibisco sul palco mi sento potente, grande. Nel cinema mi sento piccola è una bella sensazione. Oltre a empatizzare con le storie di altri, mi sento sempre a disagio, io mi sento così forse perché è un mestiere che sto approcciando da adulta, non mi fa sentire a mio agio. Mi piace!".