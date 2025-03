Nemesi, ciak per la nuova serie thriller con Favino, Ronchi ed Elodie

Al via le riprese del nuovo thriller seriale di Netflix con un cast d’eccezione: Pierfrancesco Favino, Elodie e Barbara Ronchi vengono diretti da Piero Messina. Un intreccio di mistero e giustizia per un progetto articolato in sei episodi che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso

Al via le riprese di Nemesi, la nuova serie thriller di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Si tratta di un progetto che si arricchisce di un cast d’eccezione: Pierfrancesco Favino, Elodie e Barbara Ronchi vengono diretti da Piero Messina.

L'intreccio di mistero e giustizia per questa serie, articolata in sei episodi, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Ed è a Roma che nelle scorse ore è stato ufficialmente aperto il set di Nemesi.

Il racconto si sviluppa attorno a un omicidio che sconvolge l’alta società milanese, dando vita a un intricato gioco di sospetti, segreti e colpi di scena.

La serie è in arrivo su Netflix prossimamente: non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma ciò che è certo è che Nemesi debutterà presto in esclusiva sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Con un cast di primo livello, una trama avvincente e una regia di grande impatto, la serie si candida a essere uno dei titoli più attesi della piattaforma.