Il Conte di Montecristo, cosa sapere sul film con Pierfrancesco Favino

Prossimamente in tv arriverà l'adattamento del capolavoro di Dumas presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2024.

Nella nuova versione, accanto a Pierre Niney/Edmond Dantés, l'acclamato attore italiano sarà l'abate Faria



Dopo l'exploit nei cinema francesi, dove è stato il secondo film più visto della stagione 2024, Le Comte de Monte-Cristo di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte arriva in Italia, trasmesso da Canale 5.

L'emittente, che manderà in onda l'adattamento del capolavoro di Alexandre Dumas col titolo Il Conte di Montecristo, distribuirà la pellicola in due prime serate con date ancora da comunicare.

Il film, una produzione Made in France, vanta un cast internazionale composto da volti noti del cinema e della tv d'Oltralpe e non solo. Tra i ruoli principali spicca quello dell'abate Faria affidato a Pierfrancesco Favino.

Favino è l'abate Faria L'opera più famosa e amata di Alexandre Dumas continua a sedurre generazioni di lettori e non solo.

Tra le tante versioni, anche recenti, dell'avventura ottocentesca di Edmond Dantés, quella scritta e diretta dal duo di sceneggiatori e drammaturghi francesi Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte ha ottenuto il favore del pubblico che ha premiato la pellicola facendole scalare posizioni al box office, facendola finire tra i primi venti film più visti di sempre in Francia.

Il trailer di questo recente Conte di Montecristo, disponibile già da diversi mesi dal momento che il film è stato proiettato a Cannes fuori concorso, rivela la costruzione di un prodotto curato, che fa sentire subito lo spettatore in un'altra epoca.

Merito del successo dell'adattamento va attribuito, senz'altro, ai nuovi protagonisti di questo drama senza tempo, a cominciare da Pierre Niney, francese, classe 1989, vincitore del Premio César nel 2015 e che vanta una carriera già consistente fatta di pellicole dirette da autori come Michel Gondry.

Con lui, nei ruoli principali, ci sono Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Anais Demoustier e Pierfrancesco Favino, il cui talento è apprezzato anche fuori dai confini nazionali.

Nella versione originale del trailer (in basso), possiamo apprezzare la sua recitazione in francese. Nella storia gli è stato affidato il ruolo chiave dell'abate Faria che consentirà a Dantés di costruirsi un futuro. Leggi anche Il Conte di Montecristo, tutto sulla serie tv con Clafin e Guanciale

12 minuti di applausi al Festival di Cannes Dopo il tuffo nel mondo di Dumas con la scrittura della sceneggiatura de I tre moschettieri - Milady del 2023, Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte hanno alzato la posta scrivendo e dirigendo una nuova versione di un'opera dello stesso autore ancora più complessa ed ambiziosa.

Bene accolto dal pubblico di Cannes (dove Favino era anche membro della giuria) che ha applaudito il film per dodici minuti dopo la prima proiezione, l'adattamento non è privo di qualche libertà rispetto al romanzo originario ma fa dell'alternanza tra epica, dramma e sequenze sentimentali il suo punto di forza maggiore per coinvolgere anche gli spettatori che conoscono bene la storia e i suoi precedenti adattamenti.

