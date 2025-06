Money Road, nella giungla tra tentazioni culinarie tricolore

Prosegue il trekking verso il montepremi finale: si parte da 245.350 euro. Benedetta deciderà se abbandonare la Compagnia, che intanto incontrerà nuove tentazioni, tra cui una golosissima trattoria italiana. Difficile resistere alla nostalgia di casa nel cuore della giungla. Appuntamento giovedì 19 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand. Dalle 21:30 anche in chiaro su TV8 e Cielo

Continua senza sosta il trekking nella giungla malese per i concorrenti di “ Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo ”, il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa ( L'INTERVISTA ) . Il percorso si fa sempre più difficile e nel quarto episodio, in arrivo giovedì 19 giugno su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (e sempre disponibile on demand) , la Compagnia delle Tentazioni continua a lottare tra ostacoli fisici e morali, circondati dalla natura estrema della giungla malese.

verso il montepremi finale

Tra salite impervie, terreni scivolosi e un clima che non accenna a diventare più benevolo – fermo su una temperatura di circa 40 gradi e su tassi di umidità intorno al 90% – il gruppo dei 12 prosegue il faticoso trekking verso il montepremi finale, che nel corso del loro viaggio è stato decurtato in seguito alle tante tentazioni a cui i concorrenti hanno ceduto: all’avvio di questo quarto appuntamento ammonta a 245.350 euro, a fronte dei 300mila euro da cui erano partiti all’inizio del viaggio. Ora però, per la prima volta dalla partenza, Fabio Caressa offre ai partecipanti l’inedita opportunità di rimpinguare il premio di 5.000 euro, proponendo loro una prova di precisione: mangiare esattamente 162 grammi di torta divisi tra tutti e 12, con una tolleranza di soli 10 grammi in totale. Una sfida all’apparenza semplice, ma che potrebbe cambiare le sorti del gioco.

Il nuovo tratto nel cuore della giungla malese

Affrontato con a disposizione solo un kit per la mera sopravvivenza (oltre ai frutti delle tentazioni a cui hanno ceduto in precedenza), mette alla prova anche i più resistenti della Compagnia, formata da: Alessandro, 37 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Francesco, 62 anni, Torino, ex dirigente; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra. Con loro c’è anche Benedetta, casalinga 53enne di Milano, a cui la guida del gruppo Marco ha concesso uno speciale “check out ticket”: grazie a questo, potrà chiedere a Fabio Caressa una cifra specifica in cambio della sua uscita dalla Compagnia, cifra che poi potrebbe generare anche una controproposta, e se Benedetta la accetterà potrà abbandonare immediatamente l’esperimento e tornare a casa.

Tra strategie e alleanze

Per il gruppo le tentazioni saranno sempre dietro l’angolo e quindi i partecipanti verranno continuamente messi alla prova, tanto che inizieranno a definirsi in maniera chiarissima (e a volte anche sorprendente) strategie, alleanze e anche rivalità all’interno della Compagnia. Questa settimana, tra le tentazioni ne arriverà anche una particolarmente golosa: una trattoria italiana nel mezzo della giungla, con tanto di tavoli apparecchiati, tovaglie e menù tricolore. Sapranno resistere alla nostalgia dei sapori di casa? E dovessero cedere, sarà una decisione presa all’unanimità o qualcuno deciderà di guardare il banchetto degli altri?