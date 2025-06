Money Road, nuove sfide tra fango e tagliatelle firmate chef Locatelli

In questa nuova avventura, i concorrenti affrontano fango, caldo e nuove tentazioni, tra cui un piatto d’autore firmato dallo chef Giorgio Locatelli. Dopo giorni a riso e fagioli, sapranno resistere? Appuntamento giovedì 12 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand. Dalle 21:30 anche in chiaro su TV8 e Cielo

Nell’intricata e caldissima giungla malese, i partecipanti - la “ Compagnia delle Tentazioni ” - affronteranno un nuovo tratto avendo ancora a disposizione solo un kit per la mera sopravvivenza e il minimo per affrontare il percorso, oltre ai frutti delle tentazioni a cui hanno ceduto in precedenza. Altre, proposte o raccontate da Fabio Caressa , ne arriveranno anche in questo episodio e come sempre potranno facilitare il loro percorso o fungere da “coccola” nel pesantissimo percorso da affrontare, ma ogni volta che verranno “assecondate” andranno a intaccare il montepremi finale. Inizialmente di 300mila euro, il premio è stato già ampiamente adoperato per accedere alle comodità lungo il viaggio: ora, alla partenza della terza puntata, ammonta a 274.050 euro .

Nel terzo episodio, atteso per giovedì 12 giugno su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 e Cielo (e sempre disponibile on demand) , l’avventura sarà più faticosa che mai, e con essa anche le tentazioni che i partecipanti incontreranno metteranno sempre più a dura prova la loro resistenza.

I 13 componenti della “Compagnia delle Tentazioni” che continuano la loro marcia sono: Alessandro, 37 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta, 53 anni, Milano, casalinga; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Francesco, 62 anni, Torino, ex dirigente; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra; a questi 12, il gruppo originario, si è aggiunto Sandro, 52 anni, professore di lingue di Alessandria, entrato nella scorsa puntata e componente “pro-tempore” del gruppo: proprio in questo terzo appuntamento, infatti, saranno i compagni a decidere se accoglierlo come membro effettivo oppure no. Prevarrà lo spirito di squadra o il desiderio di vittoria personale?

Difficile abituarsi all'insopportabile combinazione tra caldo e umidità della giungla, a cui questa settimana si aggiungerà anche tanto fango. Lungo il percorso verranno poi sottoposti ad una tentazione particolarmente appetitosa: nel cuore della giungla malese troveranno, infatti, un vero e proprio ristorante gestito dallo chef stellato Giorgio Locatelli, che metterà alla prova la Compagnia delle Tentazioni con delle buonissime ma costosissime tagliatelle al ragù. Dopo giorni a riso e fagioli, sapranno resistere?