Fabio ha poi chiamato i partecipanti in ufficio per offrire tentazioni individuali. Enrico ha rifiutato una maschera viso da 500€, Danielle ha rinunciato a un succulento filetto da 800€, Alice ha detto no a un piatto di sushi da 800€, mentre Marco ha accettato una scorta di 15 scatolette di tonno al costo di 2.000€ con l’intenzione di condividerle con tutti. Ha ceduto anche Roberta, che ha speso 1.000€ per spiare per pochi secondi la sua famiglia tramite telecamere nascoste installate in casa