Money Road, i partecipanti del nuovo programma Sky di Fabio Caressa

L'esperimento sociale, esordio di Caressa alla conduzione di un programma di intrattenimento, vedrà tra i tentatori gli ospiti Giorgio Locatelli, Asia Argento ed Enzo Miccio. Il primo partecipante è invece il leccese Alessandro Orgiato, 38 anni, che vive a Milano. Dopo alcune esperienze in TV, è ora consulente creativo e autore di contenuti web. Ama fare scherzi, anche sui social, con sketch e imitazioni. Si definisce parsimonioso, in casa non accende il riscaldamento e in vacanza opta per le soluzioni più economiche. Dice di non partecipare per il montepremi

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo al via con Fabio Caressa