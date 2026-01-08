MasterChef 2026, tra salsicce e tacos, due eliminati. FOTO

12/25

Alessandro non ha giocato la Golden Pin per Capriole, controfiletto di capriolo con gastrique di aceto di lamponi e porto, mele e chips di cavolo, uno dei piatti più belli visti a MasterChef. L'aspirante Chef si è commosso. Irene ha cucinato Pollo in Doppia Veste, pollo in padella marinato alla birra, miele e peperoncino, pollo agli agrumi con insalata di mela e cavolo viola e crema di carote. Jonny ha invece scelto Capriolo di Willy Wonka, controfiletto di capriolo marinato al gin, aceto di lamponi, ginepro e salsa di cioccolato e verdure.

MasterChef 15, Alessandro e Matteo Lee vincono le pin. VIDEO