MasterChef 2026, tra salsicce e tacos, due eliminati. FOTO

MasterChef 2026, tra salsicce, tacos e una doppia eliminazione. FOTO
Nella Mystery Box a tema "crosta", Teo ha vinto la Golden Pin. Nel successivo Invention Test con Chef Bruno Barbieri sulla marinatura ha invece vinto Alessandro, Gaetano è stato eliminato e Antonio è andato direttamente al Pressure Test. La Brigata Rossa di Matteo Lee ha poi vinto la Prova in Esterna a Bra a tema "salsiccia" contro la Brigata Blu di Alessandro, che ha infine affrontato il Pressure Test a tema "tacos". Eliminato anche Antonio.