Al timone del nuovo grande show targato Sky, "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", Fabio Caressa ci guida attraverso un esperimento sociale inedito in cui dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, riunite nella giungla malese, vengono sottoposte a una serie di tentazioni irresistibili. In palio 300 mila euro, in campo il conflitto tra scelte, obiettivi individuali e collettivi. Tutti i giovedì per sei settimane su Sky e in streaming su NOW, e anche in simulcast su TV8