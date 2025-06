Money Road, nella giungla il ristorante dello chef Locatelli. FOTO

1/14

All’ATM Danielle ha prelevato 4000 euro pensando a sé stessa e alla possibilità di far venire la sua mamma in Italia. La partecipante ha deciso di non dirlo agli altri membri della Compagnia delle Tentazioni. La nuova guida, Alessandro, è però scoppiato in lacrime per aver destinato solo a lei la possibilità di usufruire dello sportello. Fabio Caressa ha poi consegnato la maglia con la mappa per il trekking in direzione Palm Camp in 5 ore ricche di fango. Grazia ha tenuto con sé il bonus Ruba Tentazione

Money Road, quasi 1 milione di spettatori per il secondo episodio