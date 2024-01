14/26 ©Webphoto

Sempre nel 2000 esce Fuori in 60 secondi, di Dominic Sena. Cage interpreta Randall "Memphis" Raines: ladro in pensione, deve tornare in attività per salvare il fratello minore (Giovanni Ribisi). Ha 72 ore di tempo per rubare 50 macchine di lusso. Per farlo, coinvolgere la sua vecchia amante Sara "Sway" Wayland (Angelina Jolie) e il suo mentore Otto Halliwell (Robert Duvall)