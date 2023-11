Il divo statunitense ha condiviso le sue opinioni sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nei film. Ha spiegato senza mezzi termini cosa pensa di questa nuova tecnologia, affermando in una recente intervista con Yahoo! Entertainment quanto segue. “L’IA è un incubo per me. È disumana. Non si può essere più disumani dell'intelligenza artificiale"

In The Flash, l'Uomo d'Acciaio interpretato da Cage combatte contro un gigantesco ragno mentre il multiverso inizia a collassare, una scena che si credeva fosse stata girata per il film Superman Lives di Tim Burton, che l'attore avrebbe dovuto interpretare nei panni del supereroe titolare (Superman Lives doveva essere il film diretto da Tim Burton ma venne poi cancellato dalla Warner Bros.). Tuttavia Cage rivela che lui non ha mai girato nulla del genere sul set. "Quando sono andato a vedere il film, stavo combattendo contro un gigantesco ragno", ha dichiarato l'attore. "Io non ho fatto tutto ciò. Non è quello che ho fatto. Non penso sia stato creato dall'IA. So che Tim Burton è contrariato per l'IA, come lo sono io. Era CGI, quindi potevano ringiovanirmi, e stavo combattendo contro un ragno. Non ho fatto nulla di tutto ciò, quindi non so cosa sia successo”, afferma Cage nell’intervista a Yahoo! Entertainment.

Ha voluto condividere anche le proprie opinioni riguardo al montaggio finale della sua comparsa come Superman nel film The Flash della Warner Bros. Sebbene l'IA non abbia avuto un ruolo nella sorprendente apparizione di Cage nei panni supereroici, secondo il divo americano l'ultima scena è stata diversa da quanto aveva girato per il film sui supereroi del 2023.

Nicolas Cage si unisce al sempre più folto e urlante coro che contesta l'Intelligenza Artificiale. Nicolas Kim Coppola, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Nicolas Cage, ha condiviso le sue opinioni sull'uso dell'IA nei film. Ha spiegato senza mezzi termini cosa pensa di questa nuova tecnologia, affermando in una recente intervista con Yahoo! Entertainment quanto segue. “L'Intelligenza Artificiale è un incubo per me. È disumana. Non si può essere più disumani dell'intelligenza artificiale”.

Lo scorso settembre Tim Burton aveva criticato le ricreazioni con l'IA dei personaggi Disney

Come lo stesso Cage ha sottolineato, il regista Tim Burton è sempre stato molto critico rispetto all'uso dell'Intelligenza Artificiale, motivo per cui l'attore non crede che la scena in cui si è visto combattere contro un ragno sia stata fatta con quella nuova tecnologia. Ricordiamo inoltre che lo scorso settembre Burton aveva criticato le ricreazioni con l'IA dei personaggi Disney nel suo stile distintivo, parlandone in un'intervista con The Independent.

"Non riesco a descrivere la sensazione che ti dà. Mi ha ricordato quando altre culture dicono, 'Non fotografarmi perché mi stai portando via l'anima’”, ha spiegato il celebre cineasta di capolavori come Beetlejuice, Edward mani di forbice, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere e via dicendo.