Antonello Venditi, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo la lunga serie di date estive, in autunno l'amato cantautore romano porterà la sua musica nei palazzetti: dall’Unipol Forum di Assago al Nelson Mandela Forum di Firenze passando per il Pala Barton Energy di Perugia e l’Inalpi Arena di Torino fino all'appuntamento conclusivo in programma domenica 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

Al via la nuova tournée di Antonello Venditti. Martedì 17 giugno il cantautore romano alzerà il sipario sul tour in programma in numerose città italiane. Il primo spettacolo andrà in scena alle Terme di Caracalla di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Antonello venditti a roma, la possibile scaletta del concerto Tre date nella Città Eterna per dare il via alla tournée celebrativa dell’album Cuore, pubblicato nel luglio del 1984 e contenente anche il brano Notte prima degli esami. L’artista salirà sul palco delle Terme di Caracalla per tre concerti in programma martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 giugno. Stando a quanto riportato su Ticketone, gli spettacolo avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta ufficiale dei concerti. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti allo show dell’11 dicembre a Casalecchio di Reno: Bomba o non bomba

Sotto il segno dei pesci

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Cuore

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Di’ una parola

Che fantastica storia è la vita

Unica

Amici mai

Alta marea

In questo mondo di ladri

Roma capoccia Approfondimento Notte prima degli esami, come è nata la canzone di Antonello Venditti

Dopo la lunga serie di date estive previste in numerose città italiane, il 18 settembre il cantautore romano si esibirà nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Inoltre, in autunno il cantautore porterà la sua musica sui palchi di alcuni palazzetti: l’Unipol Forum di Assago, il Pala Barton Energy di Perugia, l’Inalpi Arena di Torino, il Nelson Mandela Forum di Firenze e infine il Palazzo dello Sport di Roma per l’appuntamento conclusivo in programma nella serata di domenica 21 dicembre. Questi tutti i dettagli dei concerti: martedì 25 novembre, Assago - Unipol Forum

venerdì 5 dicembre, Perugia - Pala Barton Energy

venerdì 12 dicembre, Torino - Inalpi Arena

giovedì 18 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum

domenica 21 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport Approfondimento Antonello Venditti, prima di esami maturità canta in carcere minorile