Antonello Venditti, prima di esami maturità canta in carcere minorile

Antonello Venditti canterà nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma, alla vigilia degli esami di maturità . Mercoledì 11 giugno, infatti, il cantautore romano incontrerà i giovani detenuti prima della loro Notte prima degli esami , che è anche titolo di una sua celebre canzone. “L’idea che ci sia qualche ragazzo che ha sbagliato, che ora sia in un istituto di correzione e che abbia la voglia di affrontare la prigionia studiando, è una cosa molto degna di nota. Non vedo l’ora che arrivi l’11 giugno a Casal del Marmo”, ha spiegato Venditti sui social. L’iniziativa è stata promossa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal sottosegretario Andrea Ostellari.

IL TOUR

Il 17, 19 e 21 giugno Antonello Venditti inaugurerà inoltre il tour Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition con tre concerti alle Terme di Caracalla, a Roma, per proseguire poi in tutta Italia fino a settembre. Il cantautore festeggerà anche i 50 anni del brano Lilly, che sarà sicuramente in scaletta.