Antonello Venditti dedica Notte prima degli esami ai maturandi

La dedica su TikTok

Notte prima degli esami è un inno generazionale che appartiene a tutti. Sebbene la dedica live di Venditti sia per gli studenti che lasciano i banchi del liceo e si apprestano a percorrere le strade della vita adulta, il cantautore ci tiene a specificare che la canzone “È delle mamme, dei papà, dei bambini”, perché racconta un pezzo di vita comune a tutti e per tutti ben saldo nella memoria. “Grazie a tutti voi che la fate vivere”, ha aggiunto il cantante prima di intonare i versi che generazioni di fan conoscono a memoria.

Nella diretta su TikTok l'esecuzione dal vivo della canzone del 1984 è accompagnato da tantissimi commenti. Tra i trentamila spettatori del live non ci sono solo gli studenti che si augurano che la canzone porti loro fortuna. Anche i fan di Venditti più adulti scrivono i loro pensieri tornando all'ansia delle ore prima dell'esame, una sensazione che col passare degli anni diventa dolce e amara insieme.

Venditti la eseguirà anche per il pubblico che andrà ad ascoltarlo con la sua superband alle Terme di Caracalla, il 18, il 19 e il e 21 giugno. Il tour estivo “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”, interesserà teatri, ville, piazze e arene in tutta Italia, dal luglio, a Pistoia, fino a settembre.