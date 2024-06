Il 18, 19 e 21 giugno Antonello Venditti sarà in concerto alle Terme di Caracalla di Roma. Al momento nessuna informazione ufficiale sulla scaletta

Massimo riserbo per quanto la possibile scaletta della serata. Stando a quanto riportato da Setlist , questi i brani proposti il 19 maggio all’Arena di Verona:

Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo della location: Via delle Terme di Caracalla, 00182, Roma. Il cantautore sarà sul palco romano anche mercoledì 19 e venerdì 21 giugno .

Grande attesa per lo show con cui il cantautore darà il via alla lunga serie di concerti. Martedì 18 giugno Antonello Venditti si esibirà sul palco delle Terme di Caracalla a Roma.

Antonello Venditti, il tour nei palasport

Dopo le tre date romane, Antonello Venditti sarà in concerto in numerosi festival e piazze fino agli show nei palasport previsti per la fine dell’anno. Queste le cinque date nei palazzetti:

06 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum

11 dicembre, Bologna - Unipol Arena

13 dicembre, Assago (MI) - Unipol Forum

17 dicembre, Torino - Inalpi Arena

20 dicembre Roma - Palazzo dello Sport