The Last of Us 2, dove eravamo rimasti?

Il 14 aprile esce su Sky e Now il secondo capitolo di una delle serie televisive più attese dell’anno. La produzione è supervisionata sempre da Craig Mazin e da Neil Druckmann, che ha anche creato il videogioco Naughty Dog da cui è tratta. Tra conferme e new entry, ecco qualche curiosità

Dal 14 aprile su Sky e Now è possibile vedere i nuovi episodi della seconda stagione di The Last of Us 2, il thriller post apocalittico di HBO. La produzione è supervisionata dalla coppia Craig Mazin e Neil Druckmann, quest’ultimo creatore anche del videogioco Naughty Dog per Sony Play Station da cui è tratta la serie. Tra conferme e new entry: cosa sapere sulla serie tv americana.

Il cast e le novità di The Last of Us 2 Riconfermati i due protagonisti Bella Ramsey (Ellie) e Pedro Pascal (Joel) e presenti anche Gabriel Luna (Tommy Miller) e Rutina Wesley (Maria). Le new entry sono: Kaitlyn Dever, Isabela Merced e Catherine O’Hara. La seconda stagione si compone di sette episodi che escono in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. Chi ha già giocato a The Last of Us parte 2 sa che il videogame propone una serie infinita di traumi emotivi e passaggi tesissimi. Il secondo capitolo della serie promette di non fermarsi all’aspetto action del racconto post apocalittico e di indagare gli aspetti più profondi della natura umana. Puntata dopo puntata, ogni emozione viene amplificata. Inoltre arrivano nuove creature mostruose, personaggi, prospettive e punti di vista. Vedi anche 14 serie tv da vedere in streaming ad aprile

Dove eravamo rimasti La storia fin dalla prima stagione ruota intorno a Joel ed Ellie che sono due personaggi diversi in tutto, ma che riescono comunque a costruire un rapporto stretto, in grado di farli sopravvivere in un mondo post-apocalittico, dopo lo scoppio della pandemia di Cordyceps che ha portato il mondo alla distruzione. La storia è infatti ambientata vent’anni dopo il disfacimento della civiltà moderna, inghiottita da un passato che Ellie - 14enne, immune al fungo responsabile della pandemia - non può ricordare, e che per Joel - un solitario sopravvissuto - è doloroso riportare alla memoria. L’incontro tra i due protagonisti sarebbe dovuto durare poco: lui si sarebbe dovuto limitare a far uscire la ragazza da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Solo che le cose non sono andate secondo i piani, trasformando in fretta quel semplice compito in un viaggio nello scheletro di ciò che è rimasto degli Stati Uniti. Il finale della prima stagione si è chiuso con l’arrivo di Joel ed Ellie a Jackson, con un pesante segreto custodito da Joel. L'uomo è stato infatti informato da Marlene - madre adottiva di Ellie - che la ragazza ha dalla nascita una sorta di neurotrasmettitore che quando entra in contatto con il virus del fungo responsabile della pandemia "fa credere" al fungo stesso di essere già infetto e quindi rende l'organismo immune. Marlene avrebbe voluto sacrificare Ellie, per il bene dell'umanità, asportandole il neurotrasmettitore per capirne il funzionamento. Ma Joel l'ha impedito, salvando la ragazza appena prima che la operassero. Lei però adesso non ricorda cosa sia successo, a causa dell'anestesia. E Joel decide di non svelarglielo. I nuovi episodi partono dalla nuova normalità trovata dai due all’interno della comunità fondata da Tommy (il fratello minore di Joel), e Maria (la leader del gruppo). Ma in realtà, dopo cinque anni di relativa tranquillità, i due saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. Vedi anche The Last of Us, il key visual della seconda stagione

Chi sono i personaggi Nella prima stagione, composta da nove episodi, il pubblico ha imparato a conoscere Joel ed Ellie: i due si ritrovano insieme dopo che una pandemia ha distrutto il mondo. La ragazza ha 14 anni e sembra possa essere l'ultima speranza dell'umanità per guarire. Saltiamo gli spoiler del finale di stagione e passiamo alla seconda. Joel, un sopravvissuto segnato dalla vita, ora vive ritirato nel rifugio sicuro di Jackson, Wyoming, dove cerca faticosamente di salvare il suo rapporto con Ellie. Quest’ultima è ora una diciannovenne che lotta per l’indipendenza da Joel e si confronta con il suo passato. Poi ci sono Tommy, il fratello minore di Joel, ora marito e padre, che è un pilastro indispensabile dell'insediamento di Jackson, nonché il suo principale difensore, e Maria, la leader fidata e di indubbia moralità della comunità. In questa seconda stagione compaiono anche Abby (Kaitlyn Denver), una soldatessa esperta la cui visione in bianco e nero del mondo viene messa in discussione mentre cerca vendetta per coloro che amava; Dina (Isabela Merced), uno spirito libero la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono; Jesse (Young Mazino), uomo che mette i bisogni degli altri prima dei propri; Mel (Ariela Barer), una giovane dottoressa; Nora (Tati Gabrielle), un medico militare; Owen (Spencer Lord), un’anima gentile nel corpo di un guerriero; Manny (Danny Ramirez), un soldato leale; Isaac (Jeffrey Wright), potente leader di un grande gruppo di miliziani; Gail (Catherine O’Hara), terapeuta di Joel. Leggi anche Bella Ramsey, diagnosi di autismo durante le riprese di The Last of Us

I clan e i pericoli della seconda stagione La seconda stagione si svolge tra Jackson, Wyoming, piccola città invernale, e Seattle, Washington, metropoli invasa dalla vegetazione dove è di base il gruppo WLF (Lupi). Questi sono una fazione militarizzata che si è formata originariamente per rovesciare il controllo oppressivo della FEDRA, impegnata in una guerra continua con i Serafiti per il controllo territoriale di Seattle. I Serafiti sono invece un culto religioso che segue gli insegnamenti di un profeta che ha promosso il rifiuto della tecnologia moderna a favore di una vita più semplice e incentrata sulla natura. Oltre alla rivalità tra i clan, i personaggi devono affrontare anche i mostri creati dalla pandemia da Cordyceps, un fungo che si insinua in un organismo ospite, raggiungendo il cervello per controllare il sistema dell’organismo. Altri pericoli sono le spore che diffondono l’infezione; gli infetti, le persone infettate da Cordycepos che sono controllate dal fungo; i clicker, evoluzione degli infetti più difficili da abbattere; gli stalker, nuovo tipo d’infetto più intelligente e veloce di un clicker. Vedi anche The Last of Us, il trailer della seconda stagione. VIDEO