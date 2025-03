Bella Ramsey, diagnosi di autismo durante le riprese di The Last of Us

L'autismo: "Non c’è motivo per cui la gente non lo sappia"

The Last of Us tornerà con gli episodi della seconda e attesa stagione dal 14 aprile - in Italia trasmessi in contemporanea con gli Stati Uniti in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - ma nell'attesa di conoscere il seguito dell'avventura di Ellie, la sua interprete Bella Ramsey è già la star del momento, per riprendere lo strillo di Vogue edizione UK.

Scoperta dal pubblico con la sua partecipazione a Il Trono di Spade, Bella Ramsey, talentuosa e consapevole, è diventata il volto di una generazione.

La star britannica classe 2003, nota per essere una attivista per i diritti degli animali e per l'ambiente, ha iniziato a scoprire di più su se stessa proprio sul set di The Last of Us.

Durante le riprese della prima stagione, un membro del cast con una figlia affetta da autismo le ha consigliato una visita da uno specialista.

Le indagini, che in un primo momento avevano evidenziato l'esistenza di una forma di neurodivergenza, si sono concluse con una diagnosi di autismo per l'attrice.

Ramsey non si è scoraggiata ma ha accolto la diagnosi con molta maturità. L'autismo, ha dichiarato, l'ha resa consapevole di molti suoi comportamenti che prima non riusciva a spiegare.

Adesso per lei è tutto più facile, anche sul set. Sa cosa mangiare ogni giorno, le viene detto cosa fare, cosa indossare e la maggiore precisione l'aiuta ad affrontare la quotidianità.

Si è trattato della "libertà di camminare nel mondo con più grazia verso di me stessa", ha detto a Vogue l'attrice che si è sempre domandata come mai non fosse in grado di "svolgere le facili attività quotidiane che tutti gli altri sembrano essere in grado di fare". E ancora: "La mia esperienza nel mondo è quella di una persona autistica. Non c’è motivo per cui la gente non lo sappia”.

La prima stagione di The Last of Us, un successo mondiale, ha avuto altre conseguenze sull'attrice che dopo le riprese ha sofferto di disturbi alimentari di cui sempre lei stessa aveva parlato pubblicamente.

Anche in questo caso Ramsey ha manifestato un atteggiamento schietto come quando ha dicharato di essere non binaria, posizione a cui sono seguite molte dichiarazioni in difesa dei personaggi omosessuali della trama della serie.