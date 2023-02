The Last of Us, Bella Ramsey risponde ai commenti omofobi

L'attrice intervistata da GQ UK ha parlato della presenza di personaggi omosessuali nella serie, guardando già avanti alla seconda stagione, e della reazione di una parte del pubblico: "So che le persone penseranno quello che vogliono pensare, ma dovranno abituarsi" Condividi

The Last of Us, serie HBO in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (LO SPECIALE), sta convincendo il pubblico di tutto il mondo. Ma c'è qualcuno che comunque ha da ridire. E che in particolare ha avuto da ridire su un episodio, il terzo, quello che racconta la storia d'amore tra Bill e Frank. Bella Ramsey, attrice che interpreta Ellie e che in prima persona è finita nel mirino degli hater perché poco rassomigliante al personaggio del videogame Naughty Dog per Play Station, ha rispedito queste critiche al mittente.

L'intervista di Bella Ramsey leggi anche The Last of Us: chi è Bella Ramsey, l'attrice che interpreta Ellie L’attrice ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a GQ UK, rispondendo così al giornalista che toccava il punto: “Se non vuoi guardare lo spettacolo perché ha trame gay, perché ha un personaggio trans, è colpa tua e te lo stai perdendo”. Lo sguardo va verso la seconda stagione, già annunciata da HBO, che dovrebbe ricalcare la trama del videogame The Last of Us Part II. “So che le persone penseranno quello che vogliono pensare, ma dovranno abituarsi. Non mi farà paura. Penso che anzi sia una sfida”.

SPOILER ALERT! leggi anche The Last of Us, una struggente storia d'amore. Recensione episodio 3 Chi ha giocato a The Last of Us, alla sua espansione Left Behind, al suo sequel The Last of Us Part II, sa già ciò che stiamo per scrivere. Chi invece non ci ha mai giocato e non vuole rovinarsi la sorpresa con dettagli di trama che probabilmente saranno presenti nella seconda stagione della serie HBO, eviti di proseguire nella lettura di questo articolo, perché stiamo entrando in area spoiler.

LA RIVELAZIONE DI LEFT BEHIND leggi anche The Last of Us, nel quarto episodio un indizio sulla storia di Ellie Per quanto finora nella serie tv con Pedro Pascal e Bella Ramsey non sia ancora stato rivelato, il personaggio di Ellie è omosessuale. La prima conferma di questo viene proprio nell’espansione del primo gioco, Left Behind, che racconta la storia di come Ellie fu morsa durante una “gita” in un centro commerciale abbandonato con la sua amica Riley. Amica che, nel corso dell’avventura, si rivelerà molto di più, fino all’arrivo di un bacio appassionato, poco prima che l’arrivo degli infetti interrompa l’idillio e spezzi sul nascere la loro relazione.

LA POSSIBILE TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv In The Last of Us Part II l’omosessualità di Ellie è un dato di fatto conosciuto da tutta la comunità installata a Jackson da Tommy e Maria (tutti sanno che Ellie è omosessuale, nessuno a eccezione di Joel, Tommy e Maria sa che Ellie è immune). Ellie ha avuto alcune storie nei quattro anni trascorsi dai fatti narrati nel primo gioco e in questo secondo si innamora di Dina. È logico dunque pensare che questa linea narrativa venga ripresa anche nella seconda stagione della serie tv.