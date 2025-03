Jack Black e Dave Grohl insieme in A Feel Alive per Un film Minecraft

L'attore e frontman della band Tenacious D, il chitarrista e cantante dei Foo Fighters e Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age, A Perfect Circle) firmano una nuova traccia rock per la pellicola tratta dal celebre videogioco

Jack Black e Dave Grohl, grandi amici da sempre, si sono riuniti per scrivere, suonare, cantare (e vivere appieno, oseremmo dire…) il brano inedito A Feel Alive, canzone che fa parte della colonna sonora di Un film Minecraft.



L'attore e frontman della band Tenacious D, il chitarrista e cantante dei Foo Fighters (nonché ex batterista dei mitici Nirvana) e Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age, A Perfect Circle) sono le menti, le mani e le ugole che stanno dietro la nuova entusiasmante traccia rock per la pellicola tratta dal videogioco cult (canzone che potete ascoltare del videoclip ufficiale, che trovate in fondo a questo articolo).

Mentre il destino dei Tenacious D rimane in bilico, Jack Black continua senza sosta il suo percorso musicale. Ricordiamo che nel luglio 2024 il sodale di Black (l'altro membro del duo dei Tenacious D, Kyle Gass), durante un concerto a Sydney ha detto: "Non mancate Trump la prossima volta", riferendosi all'attentato ai danni di Donald Trump. Immediate (e inevitabili) le polemiche, tanto da fare annullare il tour del gruppo e mettere in standby il progetto.

Ma tornando a Jack Black, dopo il successo virale di Peaches - la canzone che ha conquistato i fan di Super Mario Bros., interpretata dall'attore nei panni di Bowser - Black torna con una nuova avventura sonora, questa volta legata al mondo di Minecraft. Lo fa come parte di un trio d’eccezione, tre protagonisti che sono riusciti a creare una colonna sonora esplosiva.

Potete ascoltare la canzone A Feel Alive per Un film Minecraft nel lyrics videoclip che trovate in fondo a questo articolo.