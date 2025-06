Addio a Harley Zuriatti, l'ex concorrente di Affari tuoi aveva 29 anni

“Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”: è con queste parole che Andrea Fiorillo, annuncia e condivide la notizia della morte di sua moglie, la giovane Harley Zuriatti, morta a soli 29 anni a causa di un tumore contro cui ha lottato con tutte le sue forze.

L'ex concorrente del programma Affari Tuoi si era fatta conoscere e amare dai telespettatori e dal pubblico anche per la tenacia, il coraggio e la sensibilità con cui aveva deciso di raccontare la sua storia e la sua malattia oncologica: un cancro all'utero che non le ha dato scampo. Ma grazie al quale, come lei stessa ha sempre voluto ricordare, aveva trovato la forza di credere in se stessa e attraverso la quale in molti hanno ricevuto il suo sostegno psicologico. La giovane scomparsa aveva scoperto la trasmissione di Rai 1 proprio durante le sedute di chemioterapia. A seguito delle registrazioni (partecipò e vinse 20mila insieme all'allora compagno Andrea), si era sottoposta a un intervento chirurgico e da lì la volontà di condividere la sua esperienza, anche per dare forza a chi stava affrontando la stessa sfida.

l'omaggio di amadeus sui social

All'epoca in cui Harley Zuriatti aveva partecipato ad Affari Tuoi in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia ad aprile del 2024, Amadeus era al timone dello show. Il conduttore, appresa la notizia, ha voluto ricordare l'ex concorrente attraverso alcune stories sul suo profilo Instagram. "Un abbraccio che non dimenticherò", la frase a corredo di una foto che li ritrae stretti in un abbraccio fa eco al successivo pensiero rivolto al marito Andrea sposato il 17 maggio dello scorso anno: “Coppia meravigliosa”.