Addio a Pat Finn, volto di Friends e The Middle si spegne a 60 anni

Pat Finn, attore e improvvisatore americano, è morto a Los Angeles a 60 anni. Volto noto di serie cult come Friends e The Middle, combatteva dal 2022 contro un tumore. In Friends interpretò il Dottor Roger, mentre in The Middle fu Bill Norwood, il vicino di casa degli Heck. La sua carriera ha lasciato un segno nella comicità televisiva americana

Un volto che ha fatto sorridere milioni di persone si è spento proprio il giorno di Natale. Pat Finn, attore e comico americano, è morto a Los Angeles a 60 anni. Da tempo combatteva contro un tumore, una battaglia iniziata nel 2022 e affrontata con quella discrezione che lo ha sempre contraddistinto.