Addio a Pat Finn, volto di Friends e The Middle si spegne a 60 anni

Pat Finn, attore e improvvisatore americano, è morto a Los Angeles a 60 anni. Volto noto di serie cult come Friends e The Middle, combatteva dal 2022 contro un tumore. In Friends interpretò il Dottor Roger, mentre in The Middle fu Bill Norwood, il vicino di casa degli Heck. La sua carriera ha lasciato un segno nella comicità televisiva americana
Un volto che ha fatto sorridere milioni di persone si è spento proprio il giorno di Natale. Pat Finn, attore e comico americano, è morto a Los Angeles a 60 anni. Da tempo combatteva contro un tumore, una battaglia iniziata nel 2022 e affrontata con quella discrezione che lo ha sempre contraddistinto.
Dalle sitcom alla consacrazione
Finn non era una star da copertina, ma un volto familiare, uno di quelli che ti fanno pensare: “Lo conosco, mi fa ridere”. In Friends fu il Dottor Roger, uno dei fidanzati di Monica, ma il ruolo che lo rese indimenticabile fu quello di Bill Norwood in The Middle. Dal 2009 al 2019, questa sitcom ambientata in Indiana raccontava le difficoltà di una famiglia alle prese con la crisi economica globale. Finn, nei panni del vicino di casa, portava leggerezza e ironia, diventando quel personaggio che entra in scena e, in pochi secondi, cambia l’atmosfera.
Il cuore dell’improvvisazione
Oltre alla tv, Finn era un improvvisatore di talento, radicato nella tradizione comica americana. Sapeva trasformare le situazioni più comuni in gag memorabili, conquistando il pubblico non solo sullo schermo, ma anche nei teatri e negli show dal vivo.