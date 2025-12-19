Il sogno bianco, dietro le quinte de "Il lago dei cigni" alla Scala

A 150 anni dalla composizione della celebre partitura di Čaikovskij, un documentario di Chiara Ribichini, con la regia di Flavio Maspes e il montaggio di Fabio Ferri, prodotto da Sky TG24 in collaborazione con il Teatro alla Scala, per portare lo spettatore nel cuore della macchina teatrale. Protagonisti l'étoile Nicoletta Manni e il primo ballerino Timofej Andrijashenko. In esclusiva il 25 dicembre alle 21 su Sky TG24 e il 27 dicembre alle 20:15 su Sky Arte

In arrivo Il Sogno Bianco – Dietro le quinte de “Il lago dei cigni” al Teatro alla Scala, un documentario di Chiara Ribichini, con la regia di Flavio Maspes e il montaggio di Fabio Ferri, prodotto da Sky TG24 in collaborazione con il Teatro alla Scala, per portare lo spettatore nel cuore della macchina teatrale che ha dato vita all’ultima produzione del celebre balletto. In esclusiva su Sky TG24 il 25 dicembre alle 21:00 e su Sky Arte il 27 dicembre alle 20:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand (disponibile anche su La Scala TV). A 150 anni dalla composizione della celebre partitura di Pëtr Il'ič Čajkovskij, un racconto che apre un varco dietro le quinte del capolavoro nella storica versione coreografica di Rudolf Nureyev, tornata in scena nella stagione 2024-2025 del Teatro alla Scala. Protagonisti l’Étoile Nicoletta Manni, nel doppio ruolo di Odette/Odile, e il primo ballerino Timofej Andrijashenko nel ruolo del principe Siegfried – suo partner sulla scena e nella vita. Saranno loro, insieme al direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala Frédéric Olivieri, ad accompagnare lo spettatore là dove tutto prende forma.

Il documentario Il documentario nasce infatti dall’idea di mostrare tutto quello che accade dietro le quinte di uno spettacolo. Sky TG24 ha seguito la preparazione del balletto vivendo insieme ai protagonisti e al corpo di ballo tutte le varie fasi: dai primi giorni in sala con i maître de ballet alle prove di scena fino alla sera della Prima rappresentazione. Un viaggio nel backstage costruito in presa diretta per raccontare la magia, il talento ma anche il sudore, la fatica, le difficoltà e tutti i segreti dell’arte della danza. E per scoprire il lavoro tanto prezioso di tutte le maestranze, dai pianisti accompagnatori alle sarte, dai truccatori ai direttori di scena.