Enrica Bonaccorti non è stata solo conduttrice, attrice e volto televisivo: a 15 anni riempiva un diario di pensieri e confessioni legati a un amore adolescenziale in Sardegna. Anni dopo, quelle parole sarebbero diventate la base de La lontananza, uno dei brani più celebri di Domenico Modugno. Un incontro nato a teatro trasformò appunti privati in una canzone destinata a durare

L’ispirazione non arrivò da un tavolo di lavoro, ma dalle pagine di un diario: la giovane Bonaccorti, quindicenne appena trasferita dalla Liguria alla Sardegna, annotava malinconie, timori e le prime emozioni amorose. Pensieri intimi, custoditi senza immaginare che un giorno avrebbero trovato una voce e sarebbero diventati musica.

Scomparsa oggi a 76 anni, Enrica Bonaccorti ha attraversato con naturalezza radio, televisione, teatro e cinema. Ma c’era un aspetto della sua personalità forse meno noto: la scrittura. Proprio da quella sensibilità nacque uno dei brani più intensi del repertorio di Domenico Modugno, La lontananza.

La collaborazione tra Enrica Bonaccorti e Domenico Modugno non fu un episodio isolato né un semplice colpo di fortuna. Dopo “La lontananza”, i due misero mano insieme anche al testo di “Amara Terra Mia”, nato da un canto popolare e già passato attraverso una prima versione firmata da Giovanna Marini. Bonaccorti contribuì a rielaborarne le parole, restituendo al brano quella dimensione di dolore e radici che Modugno cercava. È un elemento che racconta bene il loro incontro professionale: lui riconobbe subito in quella giovane attrice una sensibilità linguistica rara, capace di trasformare emozioni private in narrazione universale. E lei, ancora poco più che una ragazza, seppe dare voce a sentimenti che parlavano di nostalgia, partenze, distanze. Oggi, riascoltando quelle canzoni, colpisce come l’intimità di un diario adolescenziale abbia attraversato il tempo fino a diventare parte della memoria collettiva italiana. Una testimonianza di come, a volte, le parole scritte per sé stessi trovino la loro strada molto più lontano di quanto immaginato.

Il testo della canzone

Mi ricordo che il nostro discorso

Fu interrotto da una sirena

Che correva lontana, chissà dove?

Io ebbi paura perché sempre

Quando sento questo suono

Penso a qualcosa di grave

E non mi rendevo conto che per me e per te

Non poteva accadere nulla di più grave

Del nostro lasciarci

Allora, come ora, ci guardavamo

Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

Con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada

Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente

"La lontananza sai, è come il vento

Spegne i fuochi piccoli

Ma accende quelli grandi, quelli grandi"

La lontananza sai è come il vento

Che fa dimenticare chi non s'ama

È già passato un anno ed è un incendio

Che mi brucia l'anima

Io che credevo d'essere il più forte

Mi sono illuso di dimenticare

E invece sono qui a ricordare

A ricordare te

La lontananza sai è come il vento

Che fa dimenticare chi non s'ama

È già passato un anno ed è un incendio

Che brucia l'anima

Adesso che è passato tanto tempo

Darei la vita per averti accanto

Per rivederti almeno un solo istante

Per dirti, "Perdonami"

Non ho capito niente del tuo bene

Ed ho gettato via inutilmente

L'unica cosa vera della mia vita

L'amore tuo per me

ciao, amore, ciao, non piangere

(Che fa dimenticare chi non s'ama) vedrai che tornerò, te lo prometto, ritornerò

Te lo giuro, amore, ritornerò

(È già passato un anno ed è un incendio) perché ti amo, ti amo, ritornerò

(Che mi brucia l'anima) ciao, amore, ciao, ti amo

Io che credevo d'essere il più forte

Mi sono illuso di dimenticare

Invece sono qui a ricordare

A ricordare te