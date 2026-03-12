Offerte Sky
Addio a Enrica Bonaccorti, la conduttrice aveva 76 anni

Spettacolo
©Getty

La conduttrice televisiva combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali 'Non è la Rai', 'Pronto, chi gioca?' e 'Italia Sera'

Enrica Bonaccorti, affetta da tumore al pancreas, si è spenta oggi, giovedì 12 marzo. La conduttrice 76enne aveva raccontato la sua lotta contro il cancro condividendo con il suo pubblico i passaggi e i momenti più duri delle cure a cui si era sottoposta e di cui aspettava, con la sua amata figlia Verdiana sempre al suo fianco, il buon esito. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X.

 

Storica presentatrice e autrice televisiva italiana. Volto molto amato dal pubblico, negli ultimi mesi stava combattendo contro un tumore al pancreas, malattia che aveva annunciato pubblicamente nel settembre 2025. Si è spenta all'Ars Biomedica di Roma. Secondo quanto reso noto in passato dalla stessa conduttrice, Bonaccorti stava affrontando cicli di chemioterapia con la speranza di poter arrivare a un intervento chirurgico. Tuttavia i primi trattamenti non avevano dato i risultati sperati e la situazione clinica si era rivelata particolarmente complessa. Autrice, attrice e conduttrice, Enrica Bonaccorti è stata una figura centrale della televisione italiana tra gli anni '70 e '90, diventando popolarissima grazie alla conduzione di programmi di grande successo e alla sua capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico. La sua carriera è stata lunga e trasversale: oltre alla televisione ha lavorato anche in teatro e come autrice, dimostrando una forte personalità artistica e una notevole versatilità. Negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente anche momenti difficili della sua vita privata e della sua salute, mantenendo sempre un rapporto molto sincero con i telespettatori. Con la sua scomparsa la televisione italiana perde una delle sue protagoniste più riconoscibili.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti ha iniziato giovanissima la sua carriera come attrice. Dopo gli esordi teatrali e alcune esperienze nel cinema e nella prosa televisiva degli anni Settanta, il grande pubblico inizia a conoscerla grazie alla televisione. Il vero punto di svolta arriva quando diventa uno dei volti simbolo della TV generalista italiana, prima in Rai e poi nelle reti Fininvest. La sua capacità di comunicare con empatia, unita a un carattere diretto e autentico, la rende perfetta per la conduzione di programmi di grande successo. Tra i più noti troviamo Pronto, chi gioca? accanto a Corrado e soprattutto Non è la Rai, trasmissione cult degli anni ’90 che ha segnato un’epoca e lanciato numerosi volti dello spettacolo. Negli anni successivi Enrica è passata con disinvoltura dalla conduzione all’opinionismo, partecipando a talk show, programmi di attualità e intrattenimento. Parallelamente, ha continuato a lavorare a teatro, tornando più volte sul palcoscenico con spettacoli apprezzati da pubblico e critica.

 

