Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Tra adrenalina, fatica, emozioni, scoperte e sorprese, le coppie voleranno verso una rotta dura e tra le più sorprendenti di sempre, prima alla scoperta del fascino mistico della natura selvaggia e delle antiche civiltà di Bali e Java, poi tra i misteri di passato, presente e futuro tra Shangai e Nanchino, e infine di corsa verso il Sol Levante, fantasia di racconti mitici e fiabeschi tra tradizione e modernità, dall’immensa metropoli di Tokyo alla destinazione finale Kyoto. I viaggiatori potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e un euro al giorno a persona in valuta locale. Affronteranno il percorso con resistenza fisica e psicologica, abilità e intraprendenza, spirito di adattamento e di sopravvivenza. Dovranno infatti cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto li obbligheranno ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente, più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo, più la loro esperienza sarà indimenticabile. In ogni tappa, la corsa si concluderà al Tappeto Rosso presieduto da Costantino, che proclamerà la classifica in ordine di arrivo. Chi si qualificherà agli ultimi posti rischierà di lasciare Pechino Express, ma la sorte della coppia a rischio eliminazione dipenderà solo dalla temutissima Busta Nera, che decreterà se la puntata sarà eliminatoria oppure no. Il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).