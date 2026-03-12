Pechino Express 2026, chi sono le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo

Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Nella nuova stagione, Pechino Express attraverserà l’Asia e si sposterà man mano verso Est, dove creerà una delle rotte più sorprendenti di sempre. Le coppie si perderanno nel fascino di Bali e Java, che nasce dal mistico intreccio fra templi che profumano ancora di antiche civiltà e il panorama della selvaggia natura che li circonda con acqua e fuoco; affronteranno i misteri della Cina, che vive in tre dimensioni temporali contemporaneamente - passato, presente e futuro - toccando città come Shangai e Nanchino; correranno fino a incontrare il Sol Levante, il punto più lontano in Giappone, fantasia di racconti mitici e fiabeschi stretti fra tradizione e modernità, scoprendo l’immensa metropoli di Tokyo e anche Kyoto, che sarà la sede della finalissima. Vivranno l’Oriente che sarà Estremo come non mai: un viaggio imprevedibile e affascinante, stancante e indimenticabile, terminato il quale faranno ritorno a casa con gli occhi e l’anima pieni della bellezza che incontreranno sul loro percorso. Il premio finale dello show sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).