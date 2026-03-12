Pechino Express 2026, chi sono le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo

Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Costantino Della Gherardesca, accompagnato dai tre inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guiderà lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia nel viaggio delle 10 coppie alla volta dell'Estremo Oriente tra Indonesia, Cina e Giappone. Le #DJ sono Jo Squillo e Michelle Masullo, che si definiscono "madre e figlia elettiva"
Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Nella nuova stagione, Pechino Express attraverserà l’Asia e si sposterà man mano verso Est, dove creerà una delle rotte più sorprendenti di sempre. Le coppie si perderanno nel fascino di Bali e Java, che nasce dal mistico intreccio fra templi che profumano ancora di antiche civiltà e il panorama della selvaggia natura che li circonda con acqua e fuoco; affronteranno i misteri della Cina, che vive in tre dimensioni temporali contemporaneamente - passato, presente e futuro - toccando città come Shangai e Nanchino; correranno fino a incontrare il Sol Levante, il punto più lontano in Giappone, fantasia di racconti mitici e fiabeschi stretti fra tradizione e modernità, scoprendo l’immensa metropoli di Tokyo e anche Kyoto, che sarà la sede della finalissima. Vivranno l’Oriente che sarà Estremo come non mai: un viaggio imprevedibile e affascinante, stancante e indimenticabile, terminato il quale faranno ritorno a casa con gli occhi e l’anima pieni della bellezza che incontreranno sul loro percorso. Il premio finale dello show sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).
CHI SONO JO SQUILLO E MICHELLE MASULLO, LA COPPIA DELLE #DJ
Ecco tutte le curiosità sulla coppia delle DJ, formata da Jo Squillo e Michelle Masullo, che si sono conosciute nel 2018 e hanno instaurato un legame affettivo che va ben oltre ogni ruolo convenzionale, tanto che ora si definiscono madre e figlia elettiva.
La carriera di Jo Squillo è iniziata alla fine degli anni Settanta nell’ambiente punk milanese, ma è con Siamo donne, cantata al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, che ha ottenuto il suo maggior successo. Ha anche intrapreso una carriera televisiva con programmi su moda e lifestyle, non abbandonando mai l’attivismo.
Sin da giovane, Michelle Masullo ha coltivato il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: nel 2018 ha debuttato come modella nel programma Detto Fatto, poi ha partecipato a L’Eredità e La Volta Buona e in parallelo ha iniziato a esplorare il mondo della musica come DJ, esibendosi frequentemente anche all’estero e mostrando un talento capace di dialogare con pubblici diversi.
