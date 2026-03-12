Dal 12 marzo al cinema Keeper – L’eletta, il nuovo horror diretto da Osgood Perkins con Tatiana Maslany e Rossif Sutherland. Un weekend romantico in una baita nel bosco si trasforma in un incubo fatto di visioni, creature e segreti che affondano le radici nel passato. Tra folk horror, paranoia domestica e riflessione sulle relazioni tossiche, il film costruisce un racconto inquietante e visionario

Keeper – L’eletta, recensione: l’horror di Osgood Perkins dove l’amore diventa una trappola Quando l’amore diventa un film horror Ci sono storie d’amore che finiscono male. Poi ci sono storie d’amore che finiscono in un film di Osgood Perkins. Il cinema di Perkins è un’architettura di ombre, un teorema del crepuscolo. Keeper parte pianissimo, come una goccia che cade in un lago. Ma i cerchi, attimo dopo attimo, si allargano, aumentano, si moltiplicano, finché ci si ritrova risucchiati in un lisergico gorgo di orrore e disperazione. Il film parte da una situazione apparentemente semplice: una coppia decide di passare un weekend romantico in una casa isolata nel bosco. Una vacanza per festeggiare il primo anniversario. Eppure, fin dai primi minuti qualcosa non torna. C’è un silenzio troppo profondo attorno alla casa.

Uno sguardo che dura un secondo di troppo.

Una torta lasciata misteriosamente sul tavolo della cucina. Dettagli minuscoli. Ma nel cinema di Perkins i dettagli sono sempre crepe nella realtà. E quella crepa si allarga lentamente fino a trasformare il weekend romantico di Liz e Malcolm in un incubo. Il rifugio d’amore si trasforma progressivamente in un incubo fatto di visioni, manipolazione e oscure eredità legate alla foresta.

Osgood Perkins e il nuovo horror americano Negli ultimi anni Osgood Perkins è diventato uno degli autori più riconoscibili del nuovo horror internazionale. Figlio dell’attore Anthony Perkins – il Norman Bates di Psycho – il regista ha costruito una filmografia fatta di incubi eleganti e disturbanti. Film come: The Blackcoat’s Daughter

I Am the Pretty Thing That Lives in the House

Gretel & Hansel

Longlegs hanno definito un linguaggio molto preciso. Il suo cinema non punta allo spavento immediato. Non è l’horror dei jump scare. È piuttosto l’horror dell’atmosfera. Dell’attesa. Del sospetto. Dell’idea che dietro la normalità si nasconda qualcosa di profondamente sbagliato. Keeper – L’eletta continua questa traiettoria ma introduce un elemento nuovo: la relazione sentimentale come spazio dell’orrore. Approfondimento Keeper - L'Eletta, una clip in esclusiva del nuovo film di Perkins

Tatiana Maslany: una protagonista magnetica Il cuore del film è Tatiana Maslany. L’attrice canadese costruisce un personaggio vibrante, nervoso, incredibilmente presente. La sua Liz non è la tipica protagonista dell’horror. Non è ingenua.

Non è passiva.

Non è una vittima predestinata. È una donna ironica, intelligente, spesso scettica. Quando qualcosa non torna lo percepisce subito. Ed è proprio questo che rende la sua discesa nell’incubo ancora più disturbante. Rossif Sutherland interpreta Malcolm con una calma quasi ipnotica. All’inizio sembra premuroso, affascinante. Poi quella calma diventa qualcosa di più oscuro. Approfondimento Longlegs, la recensione del film horror con Nicolas Cage

La casa nel bosco Gran parte del film si svolge all’interno della casa. Una costruzione moderna immersa nel verde, con enormi vetrate e interni minimalisti. All’inizio sembra un paradiso. Poi diventa una prigione. La fotografia di Jeremy Cox trasforma lo spazio domestico in qualcosa di ambiguo. Le stanze sembrano troppo grandi.

I corridoi troppo lunghi.

Le finestre troppo esposte al buio del bosco. Lo spettatore si perde insieme a Liz. E non è mai davvero sicuro di quello che sta vedendo. Approfondimento Mister Pausa Presenra Gretel e Hansel

La colonna sonora: nostalgia e incubo Uno degli elementi più affascinanti del film è la colonna sonora. Brani romantici e nostalgici come “Love Is Strange” di Mickey & Sylvia o “I Don’t Want to Play in Your Yard” nella versione di Peggy Lee evocano un’America luminosa e innocente. L’America dei jukebox. Delle promesse d’amore. Delle famiglie perfette. Perkins usa queste melodie come un controcanto ironico. Perché mentre la musica ci riporta a quell’America ingenua degli anni Cinquanta, il film mostra il lato oscuro della storia. Un’America che avrebbe presto perso quell’innocenza. Prima con le rivolte di Berkeley. Poi con il trauma collettivo del Vietnam. Quelle canzoni diventano quindi fantasmi sonori. Ricordi di un mondo che credeva ancora nell’amore perfetto mentre sotto la superficie si preparavano già i suoi incubi.

Folk horror e visioni A metà film Keeper – L’eletta cambia pelle. Quello che sembrava un thriller psicologico diventa un folk horror anomalo. Liz comincia ad avere visioni. Donne insanguinate.

Creature deformi.

Figure che sembrano emergere da un passato sepolto. Ed è qui che il film assume una dimensione quasi mitologica. Un folk horror anomalo, capace di centrifugare le creature pagane e antiche immortalate dai Bauhaus nel brano “Hollow Hills” con l’influencer-modella dall’eloquio ristretto. In un’epifania di orologi di lusso finiti nel tritarifiuti, chalet di legno mutati in infernali gironi, il sacrificio diventa una pratica burocratica: una scatola da archiviare con nome e data. Ma la natura può essere madre oppure matrigna. E il veleno alberga sempre nella coda. Approfondimento I 20 migliori film folk horror, da Midsommar a Men

Se fosse un cocktail Se Keeper – L’eletta fosse un drink, sarebbe un cocktail ingannevole. Lo chiamerei The Forest Keeper. Ingredienti: Bourbon affumicato – la relazione ambigua tra Liz e Malcolm

Liquore alle erbe amare – il sospetto che qualcosa non torni

Sciroppo d’acero scuro – la foresta che circonda la casa

Succo di limone – la lucidità di Liz

Due gocce di bitter nero – le visioni e le creature All’inizio è morbido. Quasi romantico. Poi arriva l’amaro. E quando il bicchiere è vuoto capisci che qualcosa dentro quel drink non era affatto innocuo.